Langelandsfestival rykker koncerter

Langelandsfestivalen nåede dårligt nok at starte, før der skete ændringer i dagens program. Det skyldes det danske sommervejr, der ikke er til at regne med. Blæsten har nemlig taget Langeland med storm, og det mærker Langelandsfestivalen, der på grund af voldsom vind har måtte ændre i dagens program.

Det skriver de i et opslag på Facebook.

'Vi har desværre været nødsaget til at lave en række ændringer i dagens program, grundet den voldsomme vind, der lige nu rammer Store Scene'. Festivalen skriver, at dagens koncerter rykker tidspunkter, og de fleste skal afholdes i Møllers.

Den eneste koncert, der forbliver på Store Scene er Suspekt, alle de andre kunstnere, skal spille i Møllers.

Festivalen har valgt at ændre i programmet for at skabe god sikkerhed på festivalspladsen.

'Vi beder jer alle om jeres tålmodighed og forståelse. Vis hensyn til hinanden og til sikkerheds- og barpersonalet. Vi håber og tror på, at vi alle kan få en hel vidunderlig aften på trods af udfordringerne'.

