Langer ud: - Vi er meget skuffede

Fik henvendelser fra skuffede fans

- Vil det her betyde, at I har betænkeligheder ved at booke ham en anden gang?

- Det ved jeg ikke, om det vil. Det kommer an på, hvordan han er oppe i tiden til den tid. Vi gør os selvfølgelig tanker om, at vi ikke gider at stå i samme situation igen, men hvis han stadig er oppe i tiden til den tid, vil det her ikke gøre, at vi ikke bruger ham en anden gang, siger han og fortsætter:

- Men jeg synes, det er mega ærgerligt for dem, der laver de her arrangementer. De gør et kæmpe stykke arbejde, og så skider man bare højt og flot på det. Der er tale om en musiker, og de passer et job. Der burde de være så professionelle, så det kører, som når vi andre går på arbejde.

Ifølge Johnny Elmelund fik de til Kalundborg Rock'er i tiden efter Jimilians aflysning en lang række beskeder fra skuffede fans, der undrede sig over, hvorfor han ikke dukkede op.

- Vi fik henvendelser på dagen. Både forældre og unge mennesker undrede sig over hvorfor. Det er klart, at folk har undret sig, når sådan noget sker. Det er ærgerligt, men for vores vedkommende skuffer det de unge mennesker. Det var ærgerligheden at det var de eneste for.