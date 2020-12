Lars Lilholt: - Der er gang i butikken

Lyden af 2020 - se eller gense koncerten herunder: Der skal mere end en global pandemi til for at stoppe Lars Lilholt. Der er nemlig gang i biksen

Den folkekære Lars Lilholt har ikke ladet coronavirus sætte en stopper for sit kreative sind. Tvært imod.

Mens pandemien har lagt landet og resten af verden ned har Lars Lilholt og band smedet i musikstudiet. De har nemlig brugt tiden på at indspille ny musik. Han har i december udgivet et julealbum, hvor han fortolker gamle juleklassiskere, men der er også noget helt nyt at glæde sig til i det nye år.

- Der er gang i butikken i øjeblikket. Jeg har udgivet et julealbum, som ligger i top ti lige nu. Så det er jo godt, fortæller Lars Lilholt til Ekstra Bladet. Julemusikken er en glædelig nyhed, men der er også et helt nyt album på vej.

Og det er en helt anderledes Lilholt, vi kan forvente på det nye album, som udkommer til foråret.

Han har smedet en masse ny musik sammen under corona-karantænen. Foto: Anita Graversen

Nye sange

- Vi indspillede dem i august og de bliver så udgivet til marts. Så der er sket noget på baglinjen, lyder det fra Lars Lilholt, da Ekstra Bladet spørger ind til, hvad han glæder sig mest til næste år.

- Sangene, som jeg har skrevet her under coronakrisen, de er nok de mest personlige sange, jeg har skrevet i mange år. Det er også en plade, som er lavet, hvor vi alle har været med behørig afstand i studiet og indspille. Det er ikke sådan noget computermusik. Vi har siddet sammen og håndspillet det hele.

Ligesom alle andre kunstnere, så har Lars Lilholt og bandet måtte udskyde og aflyse mange koncerter. Derfor har det krævet noget at holde sig selv i gang.

Fiksede det på to dage

- Det nye julealbum har været lidt af et coronaprojekt. Orkesteret og jeg blev coronatestet og mødtes i en hal med masser afstand i Gammel Rye (By nær Silkeborg, red.) og på to dage havde vi indspillet julepladen. Det var et projekt vi lavede for at holde os i gang. At det ender med at ligge i top, det er jo bare super, lyder det fra den folkekære musiker, som forklarer, at han og orkesteret har aftalt at dele indtægterne fra albummet ligeligt.

- Så tjener alle lidt penge på det.

Inspirationen til julepladen har musikeren ikke ledt længe efter. Faktisk var den lige for næsen af ham.

- Jeg hørte Bob Dylans juleplade første gang for 11 år siden. Han spiller også traditionel julemusik med sin klang. Så tænkte jeg: Det kan jeg sgu da også. Og så kørte den ellers på fuld hammer og det har været en succes, fortæller han og glæder sig over, at der som sagt også er et nyt album i ærmet.

Deprimerende

Selvom der er godt nyt på vej, så har coronakrisen også påvirket Lars Lilholt og orkesteret.

- Jeg glæder mig til at være fri for det her corona. Man bliver deprimeret af det. Og jeg håber bare, at jeg snart kan få mit orkester lidt i gang igen, lyder det håbefuldt.

Og netop at få orkesteret i gang ligger til grund for den nye musik.

