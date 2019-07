Lars Lilholt gæsteanmelder Ed Sheeran

Lars Lilholt glæder sig til at se og anmelde Ed Sheerans koncert i Odense i aften

Når Ed Sheeran gæster Tusindårsskoven i Odense i aften, er det Lars Lilholt, der anmelder koncerten for Ekstra Bladet.

Nok er der 38 år mellem den britiske verdensstjerne og den jyske veteran, der har spillet musik i årtier, men Lars Lilholt kan sagtens se ligheder mellem sig selv og Ed Sheeran.

- Noget af hans musik er af samme tradition, jeg selv kommer ud af, og det musik rammer mig. Altså traditionen om manden med træguitaren, der kan stå på gadehjørnet og spille en sang, siger Lars Lilholt til Ekstra Bladet og uddyber:

- Jeg har jo levet af at spille musik i 46 år, og i mine helt unge dage spillede jeg også en del irsk musik. Jeg kan høre traditionel irsk musik rundt omkring i Ed Sheerans musik. Der kan jeg se, der er nogle områder, der vækker genklang. Det er også de steder, hvor jeg bliver mest ramt af hans musik.

For smart

Det er dog ikke al musik, der går lige meget i hjertet på 'Kald det kærlighed'-sangeren. Eksempelvis 'I Don't Care', hvor megastjernen Justin Bieber er med, falder ikke ligefrem i Lars Lilholts smag.

- Ed Sheerans musik er delt i to. Jeg kan enormt godt lide det mere 'folkede', som numrene 'Nancy Mulligan', der handler om hans bedsteforældre, og 'I see Fire'. Der er han en folkesanger og rigtig god. Men andre numre, hvor der typisk er nogen featuring, er ikke helt så nærværende og en tand for smart, siger han.

Ed Sheeran spiller to udsolgte koncerter i Tusindårsskoven over weekenden. Der kommer 45.000 til begge koncerter.

Han er dog åben for, at han kan blive positivt overrasket, når den rødhårede, prisvindende 'Shape of You'-sanger indtager scenen.

Nærvær eller malkning

Det er mange år siden, Lars Lilholt selv har været til en koncert i den størrelsesorden, som Ed Sheeran både skal spille i aften og i morgen i Odense. Sidste gang var da Rolling Stones spillede i Horsens i 2006.

Derfor glæder han sig også til at se, om Ed Sheeran kan fylde den kæmpestore scene ud, hvor 45.000 mennesker er troppet op for at se ham.

- Jeg er mest spændt på, om han kan skabe nærvær, eller om jeg får følelsen af, at det er en malkemaskine. Men vi må se. Det er enormt spændende, om han kan få de mange tusinde publikummer op i gear. Det er dybt beundringsværdigt, hvis det lykkes for ham.

- Men måske ender det med, at der bare er for mange mennesker stuvet sammen på for lidt plads.

Lars Lilholt, der selv spillede for 2500 publikummer i Ellinge Lyng fredag, har tidligere ageret som gæsteanmelder for Ekstra Bladet. For præcis 10 år siden anmeldte Lars Lilholt Metallica, der spillede i Forum.

Ekstra Bladet dækker Ed Sheerans koncert minut for minut på ekstrabladet.dk, og du kan læse Lars Lilholts bedømmelse af koncerten i Tusindårsskoven på ekstrabladet.dk/musik sent i aften.