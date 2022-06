Lars Ulrich: Lang tur i Helvede

Danskeren bliver på Copenhell efter Metallicas koncert for at høre sine gamle idoler de næste dage

Lars Ulrich havde plakater med sine favoritbands overalt på drengeværelset i Hellerup.

Nu er Metallica på samme festivalplakat som idolerne.

- Det er utroligt fedt at være på Copenhell med Iron Maiden, Judas Priest og Kiss. I Metallica er vi stadig kæmpe fans af alle de bands, vi voksede op med, og vi er stolte over, at vi ligesom stadig kan få lov til at lege med i rockens store sandkasse, siger Lars Ulrich til Ekstra Bladet.

Metallicas dansker taler begejstret om, at han skal se sine gamle yndlinge på Copenhell torsdag og lørdag, hvor Metallica har fridage i turnéplanen efter at indtage Copenhell på åbningsdagen i aften og Pinkpop i Holland fredag.

- Torsdag skal jeg da ud og se Kiss, Judas Priest og Down! Jeg elsker at hænge ud med mine kolleger fra de andre bands. Og lørdag skal jeg til Iron Maiden og Mercyful Fate, der jo spiller ved midnatstid.

Spiller luftguitar

Da Lars Ulrich bliver bedt om at sætte ord på sine helte, spiller trommeslageren luftguitar, mens minderne vælter ud af ham:

- Jeg var inde og se Kiss i Falconer Teatret i 1976. Det var det helt store for mig dengang. Jeg sad på første række med mit lille Kodak-kamera og tog billeder af Gene Simmons og Paul Stanley.

- Jeg mødte dem endda inde foran Sheraton. Så det er superfedt for mig at spille med Kiss i min hjemby så mange år efter. Altså jeg var vel 12 år dengang!

Gene Simmons og Paul Stanley fra Kiss under en koncert i København anno 2013. Foto: Jesper Mortensen

- Iron Maiden er helt sikkert en af grundene til, at Metallica eksisterer. Vi er meget inspireret af ikke bare energien i deres musik, men også deres tætte forhold til fansene og hvordan de lavede deres pladecovers med takkelister og 700 livebilleder.

- Jeg mødte Iron Maiden første gang i 1981, da de spillede i Odd Fellow Palæet. På det tidspunkt vidste man ikke, at det var deres sidste koncert med Paul Di'Anno. Jeg fik mig mingeleret backstage og endte med at sidde og drikke bajere med Paul Di'Anno og Steve Harris.

Sanger Bruce Dickinson i spidsen for hæderkronede Iron Maiden på Copenhell i 2014. Foto: Per Lange

- Iron Maiden var bare det bedste af de bands, der kom fra England i de år. De har været en stor del af min rejse gennem livet, så at se Metallica på samme festivalplakat som Iron Maiden håber jeg aldrig, jeg bliver træt af.

- Judas Priest lød jo som en fucking cementblander, da de kom frem, fordi de brugte de to guitarer anderledes, end de andre bands. Det var helt vildt dengang i 1979 og 1980. Det var to guitarer, så det var dobbelt så godt, som Spinal Tap ville sige. ’It goes to 11!’.

Ekstra Bladet dækker naturligvis metalikonernes koncert på Copenhell onsdag aften.