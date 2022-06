Lars Ulrich modtager stor hæder

Den danske musikbranche hyldede og hædrede sangskrivere, tekstforfattere og komponister ved uddelingen af Carl Prisen 2022 mandag eftermiddag.

Der var internationalt stjernestøv til showet i Axelborgsalen i København, da Metallicas trommeslager, Lars Ulrich, var på scenen for at modtage Musikforlæggernes Ærespris.

Den gives til en musikpersonlighed, der gennem årene har gjort sig særligt bemærket, lyder begrundelsen.

- Metallica brugte i 2000 - med Lars Ulrich i spidsen og som talsmand - deres platform, rækkevidde og talerør til at slå et gigantisk slag for ophavsretten. Det var sagen mod fildelingssitet Napster, hvor Metallica havde både viljen, visdommen og modet til at gå forrest i kampen mod pirateri.

- Metallica er hverken de første, eneste eller sidste, der kæmper denne kamp. Men få har været så synlige og udskældte, men dog 100 procent principfaste som æresprismodtageren. Følgevirkningerne for alle rettighedshavere er enorme.

Kompositoriske arbejde

Lars Ulrich hædres også for sit kompositoriske arbejde på numre som 'Enter Sandman', 'Nothing Else Matters' og 'Master of Puppets', der ifølge Musikforlæggerne gør ham til en værdig modtager af æresprisen, lyder det.

Dermed skriver den 58-årige verdensstjerne sig ind i dansk musikhistorie efter blandt andre Bent Fabricius-Bjerre og Anne Linnet.

Med prisen følger 30.000 kroner, som Lars Ulrich gav videre til Danish Songwriting Academy.

Der blev uddelt i alt 15 statuetter til Carl Prisen 2022, som i år kunne fejre den tiende udgave af prisfesten.

Blandt andre var Andreas Odbjerg på scenen for at modtage prisen for Årets Sang for 'I morgen er der også en dag'.

Drew Sycamore blev hædret for Årets Radiohit med nummeret '45 Fahrenheit Girl', og så blev Jens Unmack kåret som Årets Tekstforfatter for Love Shop-albummet 'Levende mænd i døde forhold'.