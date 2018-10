Larsen til salg: Aldrig set noget lignende!

Kronjydes enorme samling af klenodier med Gasolin' og Kim Larsen ryger på auktion for millionbeløb

Allan Sund var vild med Gasolin’ og Kim Larsen. Samleren fra Hadsten var faktisk fuldstændig ellevild.

- Jeg har aldrig set noget lignende! Det er helt utroligt, udbryder Henrik Knudsen, mens han roder i Allan Sunds samling på omkring 2000 ting og sager med Gasolin’ og Kim Larsen.

Og Henrik Knudsen kender en hel del til samlermani og idoldyrkelse. Han står nemlig bag Memphis Mansion, der tidligere hed Graceland Randers, hvor kælderen er spækket med effekter fra Elvis Presleys legendariske liv.

Allan Sunds samling med dansk musiks største ikon har tidligere været udstillet i Memphis Mansion, men nu skal hele herligheden sælges.

Kim Larsens måske største fan døde i 2015 af et hjerteanfald i en alder af blot 50, og hans enke, der ikke ønsker sit navn frem, sætter nu artefakterne til salg enkeltvis på en auktion, som finder sted på Værket i Randers 30. marts.

Guldplader og trommesæt

Henrik Knudsen er konsulent på salget, og han forventer auktionssummen lander på mellem 750.000 og 1,5 million kroner:

- Familiens ønske var egentlig at sælge hele samlingen til én person, men der er nok ikke nogen, der lige vinder i lotto og beslutter at købe for 1,5 million Gasolin’ og Kim Larsen, vurderer Henrik Knudsen.

Han er godt klar over, annonceringen af salget måske vil blive opfattet som usmagelig så kort efter Kim Larsens død i søndags. Idéen er dog ikke ny, fortæller han:

- Det er længe siden, familien besluttede, at det skulle sælges, men det er da klart, at der aldrig vil komme mere omtale af hr. Larsen end lige nu, efter hans tragiske død. Det er enken naturligvis klar over.

- Jeg vil dog gerne understrege, at familien er velhavende, og at de først og fremmest sælger, fordi ingen har glæde af, at samlingen er opmagasineret. Nu kan en masse forhåbentlig få glæde af de fine sager, lyder det fra Henrik Knudsen.

Han er i øjeblikket ved at gennemgå den omfattende kollektion:

- Der er alt, hvad du kan drømme om. Det vrimler med guldplader, der er skiltet fra ’Stakkels Jim’, som hang bag Søren Berlev, og så er der Bjørn Uglebjergs gamle trommesæt og meget, meget mere, oplyser Henrik Knudsen, der er imponeret over, hvor omfattende, detaljeret og velholdt samlingen er.

Allan Sund arbejdede på sit livsværk helt frem til sin død.