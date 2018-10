Larsens ældste søn: - Så snakker vi ikke mere om det

Flere af Kim Larsens børn har på Facebook sendt rørende hilsner til deres far. Nu har Pelle Larsen skrevet en kort kommentar

'Min fars død har ramt mig hårdere end jeg havde forventet', skrev Sylvester Larsen, da han som den første af Kim Larsens seks børn offentligt valgte at kommentere tabet af sin far.

Larsens søn bryder tavsheden: Min fars død har ramt mig hårdere end jeg havde forventet

På Facebook har både datteren Alice Eva, samt sønner Hjalmer og Lui siden skrevet rørende ord om deres far - hele Danmarks spillemand.

Torsdag aften har også Kim Larsens ældste søn, Pelle, været ved tasterne. Hans reaktion på sin fars død er meget kortfattet.

'Tak for hilsenerne, kondolencerne og de søde ord. Nu får i den her og så snakker vi ikke mere om det', skriver han og lægger et klip op, hvor Kim Larsen synger sangen 'Sort, sort, sort'.

Det er ingen hemmelighed, at Larsen ikke havde et tæt forhold til alle sine seks børn. Alligevel var de alle ved hans side, da han sov ind 30. september.

Kim Larsen kæmpede siden årsskiftet mod prostatakræft. Det holdt ham ikke tilbage fra at tage på en omfattende turné rundt om i landet denne sommer.

Kim Larsens datter om danskernes støtte: - Vi er dybt rørte

I DR-dokumentaren 'Kim Larsen - vennernes farvel' fortæller Larsens impresario og guitarist i Kjukken, at han som den eneste i bandet var klar over, hvor slemt det stod til med gavflaben.

- Jeg vidste godt, at Kim var så syg. Og det var på mange måder forfærdeligt at vide det. Vi holdt det hemmeligt, og bandet vidste heller ikke noget. På den måde var det en underlig tid med dobbeltspil – men det bragte os også endnu tættere sammen, fortæller Jørn Jeppesen.

Det var også ham, der meddelte offentligheden, at hans gode ven var sovet ind.

- Jeg har skrevet mange pressemeddelelser for Kim. Og lige pludselig sad jeg og skrev det der… Jeg var forberedt på det, men jeg nægtede at skrive den, før den absolut skulle ud. Det var forfærdeligt, siger han i dokumentaren.

Se også: Efter Kim Larsens død: Nu taler sønnerne

Kim Larsen blev 72 år. Han fik sønnen Pelle sin første kone, Mariann Herløv Larsen. Med Hanne Qvist Larsen fik han Sylvester, Alice Eva og Molly, mens Liselotte Kløvborg var mor til Lui og Hjalmer.

Larsens 'dame' bryder tavsheden: - Kim ville have råbt 'STOOOOP NU'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Pelle Larsen.