Larsens 'dame' bryder tavsheden: - Kim ville have råbt 'STOOOOP NU'

Søndag morgen mistede Liselotte Kløvborg sin elskede mand. Siden har hele Danmark sørget med hende.

Kim Larsens kone har siden hans død for seks dage siden været tavs, men nu sender hun via Larsens impresario, Jørn 'Ørn' Jeppesen en stor tak til alle, der har vist, hvor meget Kim Larsen og hans musik har betydet for dem.

'Jeg og alle Kims seks børn vil herigennem gerne takke dybt for den kæmpe kærlighed, der fra alle steder i landet er strømmet mod min elskede mand og børnenes elskede far', står der i meddelelsen, der er delt på Facebook.

Liselotte Kløvborg skriver også, at den enorme varme, som hun og Kim Larsens børn er blevet mødt med de seneste dage, kan mærkes midt i deres store sorg.

'Intet kan hjælpe med at hele den altoverskyggende store sorg der har ramt os, men alle de smukke ord og hilsner, alle de smukke blomster, arrangementerne til ære for Kim rundt i landet og ikke mindst den dybe respekt og den smukke stilhed, der er blevet udvist os foran Kims og mit og drengenes hjem, har varmet os alle og har været meget, meget smukt at opleve', skriver hun.

Kim Larsens søn om Danmarks hyldest: - Det berører mig dybt

Hun kendte Lune Larsen bedste af alle, og hun forestiller sig, at sangeren ville synes, at al den opmærksomhed er lige i overkanten. Alligevel er Kløvborg glad for hver en tanke og blomst.

'Også selvom Kim selv ville have råbt 'STOOOOP NU' for længst, og så tilføjet: 'Man giver ikke en mand blomster', skriver hun og slutter med et 'Tak. Kærligst Liselotte'

Også Kim Larsens ældste datter, Alice Eva Larsen, har sat ord på, hvordan det er at dele sorgen over at have mistet med hele nationen.

- Det er en trøst, men det er også hårdt at blive ved med at se på. På en måde har jeg det sådan, at det aldrig må stoppe. På den anden side kan jeg ikke holde ud at høre hans musik, for det gør mig ked af det. Så jeg har det ambivalent med det, siger Alice Eva Larsen.

- Men selvom det er svært, så er jeg og mine søskende meget taknemmelige og stolte over folks tusinder af henvendelser på Facebook og hyldester i hele Danmark, understreger Alice Eva Larsen.

- Det rører os dybt, og det skal hele Danmarks befolkning have stort tak for!

Kim Larsen spillede sin sidste koncert en måneds tid før sin død. 25. august optrådte han med Kjukken på Filmtorvet i Holbæk. 10.000 mennesker var mødt op for at se den gamle hankat for fuld udblæsning.Kim Larsen hyldes i aften landet over i en række mindeoptog for at ære gavflaben og hans udødelige toner.

