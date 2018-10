Larsens datter: Et lyn slog ned i mit hjerte

Alice Eva Larsen mindes sin far, Kim Larsen, i et inderligt opslag på Facebook, efter han gik bort søndag

I et dybfølt mindeord sætter Kim Larsens ældste datter, Alice Eva Larsen, nu også ord på sin fars bortgang.

Den 38-årige datter beskriver på Facebook sin fars død som et lyn, der slog ned i hendes hjerte og efterlod et sort hul, der aldrig kan heles.

'Min far var mit hjem, min tryghed, mit anker og min tømmerflåde. Min far gav mig den mest trygge, varme og lykkelige barndom..en barndom jeg af hele mit hjerte ville unde nogle af de mange stakkels børn i verden der er fattige på kærlighed og omsorg!', skriver Alice Eva Larsen.

Familien omkring sig

Kim Larsen sov stille ind søndag morgen med hele sin familie omkring sig. Familien har frabedt sig henvendelser fra pressen, men drypvist deler hans nære ud af deres personlige minder og følelser i kølvandet på hans sidste rejse.

Således skrev Kim Larsens næstældste søn, Sylvester Larsen, en offentlig besked på sin Facebook-profil mandag, hvor han mindedes sin far, og i dag vælger Alice Eva Larsen at gøre det samme.

Kim Larsen fik Alice Eva Larsen sammen med sin anden kone, Hanne Qvist Larsen, som han var gift med i årene 1973–1994.

Ud over Alice Eva Larsen fik Kim Larsen også sønnen Sylvester og datteren Molly med Hanne Qvist Larsen.

Lærte mig at elske

Alice Eva Larsen fortsætter i sit opslag med at erindre, hvordan Kim Larsen, der i sine unge år jo også tjente til dagen og vejen som folkeskolelærer, dannede hende gennem livet.

'Min far lærte mig altid at være sød overfor andre mennesker og aldrig at dømme på forhånd, han lærte mig altid at hjælpe når jeg selv var mere heldig stillet end andre, han lærte mig aldrig at være nærig, og han og min mor lærte mig at elske og respektere alle skæve eksistenser'.

'Min far lærte mig at have respekt for mine forældre og bedsteforældre og altid at hjælpe til..også selvom det ikke var en nødvendighed. Min far lærte mig i det hele taget de vigtigste menneskelige værdier, og det er en af de vigtigste byggesten i et menneskes liv!', fortsætter hun.

Følte sig elsket

Mens Sylvester Larsen ærligt beskriver, hvordan Kim Larsen også kunne være 'stejl, uforsonlig, voldsomt opfarende', har Alice Eva Larsen kun varme tanker at dele med offentligheden.

'Jeg følte mig så elsket og tryg når du kom ind om natten og gav mig den kolde side af dynen, aede mig på kinden og sagde 'Sov godt, prinsesse'.'

'Jeg følte mig så elsket og tryg når jeg lyttede til Odysseus som du havde indspillet på bånd, og når du spillede godnatsange for mig på din guitar', skriver hun.

Alice Eva Larsen slutter sit mindeord af med teksten til 'Lille Lærke', som var skrevet til Alice Eva Larsen og Molly Larsen.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte Alice Eva Larsen for yderligere kommentarer.

Læs hele Alice Eva Larsens opslag på Facebook her: