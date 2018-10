Larsens søn bryder tavsheden: Min fars død har ramt mig hårdere end jeg havde forventet

Sylvester Larsen har lagt et hudløst ærligt opslag på Facebook om sin far, som han ikke altid havde det tætteste forhold til

Kim Larsens familie bad omverdenen om ro, da det i går kom frem, at nationalskjalden var sovet ind .

Nu bryder sangerens søn Sylvester Larsen selv den ro i et hudløst ærligt opslag på Facebook, hvor han blandt andet fortæller om, at deres forhold langt fra var uproblematisk.

Kim Larsen er død

'Min fars død har ramt mig hårdere end jeg havde forventet. Gennem de senere år var vores forhold til hinanden blevet mere distanceret og konfliktfyldt, som følge af uenigheder og gamle sår i familien der havde svært ved at hele. Min far kunne være stejl, uforsonlig, voldsomt opfarende og havde ofte svært ved at indrømme egne fejl, mens han fremhævede dem hos andre', skriver Sylvester Larsen og kommer med en kærlighedserklæring til sin far.

'Nej, han var langt fra perfekt den gamle. Men hvor jeg dog elskede ham', skriver han på Facebook.

Sylvester Larsens mor gik bort for seks år siden. Dengang var Kim Larsen ikke med til begravelsen.

Sylvester Larsen er den ældste i søskendeflokken på tre, hvor forældrene hed Kim Larsen og Hanne Qvist Larsen.

Siden Larsen og 'Kranen', som han kaldte Hanne Qvist Larsen, gik fra hinanden i 1994, har Sylvester kun haft sporadisk med kontakt med sin far, og sønnen var heller ikke den første, der besøgte Lune Larsen, da han fik konstateret kræft.

Musik har altid været en del af Sylvester Larsens hverdag. Derfor gik han også ganske naturligt i sin fars fodspor. Siden 2002 har han udgivet seks albums.

'Da jeg selv besluttede mig for at gå musikkens vej, advarede han mig imod branchen og dens forskellige faldgruber. Roserne sad aldrig løst, men de kom med jævne mellemrum. Ofte gennem andre. Jeg har oplevet på nærmeste hold, hvordan rigtig mange af hans sange kom til verden. Og det var til tider nogle meget hårde fødsler. Guddommelig inspiration? Jovist, men forarbejdet var også gjort i form af mange opslidende nætter i musikrummet', skriver Sylvester Larsen, der mindes lyden af sin far i sit opslag.

'Jeg kan stadig høre trommemaskinen og guitaren inde fra værelset ved siden af. Musikken stopper et øjeblik.. Lyden af en Zippolighter der tændes, og det sagte skvulp af en øl der bliver hældt ned i et glas. Så begynder musikken igen. Og den holder aldrig op..'

Kim Larsen døde 30. september og blev bare 72 år. Han var omgivet af alle sine seks børn, da han sov ind. Ud over Sylvester Larsen efterlader Kim Larsen sig børnene Pelle, Alice Eva, Molly, Lui og Hjalmer. Ved sin død var han gift med Liselotte Kløvborg Larsen.

Læs hele Sylvester Larsens opslag her: