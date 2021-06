Laver alternativ EM-sang

Selvom det i år er det jyske popband Aplhabeat, der har fået tjansen at lave EM-sangen, så forhindrer det ikke Rasmus Bjerg i at give sit bud på et folkeligt EM-nummer.

Danmark er stadig røde og hvide, men ifølge Rasmus Bjerg har der ikke været en ligeså folkelig EM-sang, som dengang 'Re-sepp-ten' var en del af truppen i 1998.

Men den tid er nu forbi.

Ekstra Bladet nåede lige at fange forsangeren, mens han var på vej ud af bandbussen.

- Altså for at være helt ærlig så har der manglet den folkelige stemning i EM-sange helt generelt. I hvert fald hvis du spørger mig, sagde musikeren og skuespilleren.

- Men nu har vi prøvet at ramme lige præcis dét, vi følte, der manglede.

Rasmus Bjerg tog nogle kilo på for at ligne John Mogensen. Foto: Per Lange / Ritzau Scanpix

Et år gammel

Faktisk har sangen været færdig i knap et år, men grundet corona har den ligget i skuffen og samlet støv.

- Vi vidste ikke helt, hvad vi skulle gøre med den på grund af corona og lignende dengang. Men nu blev det nu, at den kom ud. Og vi har kælet med den i et års tid.

- Og den sidder sgu lige i skabet!

Nummeret hedder 'Brug Bolden' og kan lyttes til her.

- Sangen kommer direkte fra hjertet, og jeg synes sgu, du skal høre den. Det er fandeme en ørehænger, fortæller han og fortsætter:

- Vi har prøvet at lave noget folkeligt, og det har vi lykkedes med.