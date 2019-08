Legendarisk dansk band vender tilbage

Danske metalfans med hang til nostalgi får sig en på opleveren, når Copenhell afvikles i København til næste år.

Torsdag kunne arrangøren nemlig smide lidt af en bombe, da man meddelte, at det er lykkedes at få Mercyful Fate, der ellers ikke har givet koncerter i 20 år - med få undtagelser - til at troppe op og fyre den af på scenen.

Det skriver festivalen på sin Facebook-side.

- Det legendariske danske heavy metal-band Mercyful Fate vil lave en spektakulær tilbagevenden ved næste års Copenhell-festival i København, skriver arrangøren og opridser.

- For næsten 40 år siden skabte sanger King Diamond og guitarist Hank Shermann det, der senere skulle blive det mest ikoniske og indflydelsesrige danske heavy metal-band nogensinde. Mercyful Fate spillede en central rolle blandt den første bølge af heavy metal-bands i post-Black Sabbath-perioden fra 1980 og frem.

I 2000 valgte King Diamond at sætte gruppen på pause for at forfølge egne ambitioner.

Gruppens forsanger, King Diamond, er kendt for sine sataniske live-shows og omfattende brug af makeup. Her ses King Diamond på Gentofte Stadion. Foto: Claus Bjørn Larsen

At Mercyful Fate er og var noget særligt, understregede Kerry King, der er guitarist i Slayer, i 2017 i et interview med Ekstra Bladet. Her fortalte han, at han spillede 'Evil' med King Diamond på festivalen Mayhem i 2015.

- Jeg var fan af ham, da jeg voksede op. Mere Mercyful Fate end King Diamond. Og det viste sig, at han er fan af Slayer! Hvis du havde fortalt 18-årige Kerry King, at han engang ville stå på scenen med King Diamond og spille et af sine yndlingsnumre med Mercyful Fate, så ville jeg have givet dig fingeren! Det var virkelig noget særligt for mig.

Mercyful Fate blev grundlagt i 1980 og har udgivet otte album. De er tidligere blevet rost af selveste Metallica, som de også har optrådt med.

Mercyful Fate har annonceret, at man vil spille et ukendt antal koncerter i Europa i sommeren 2020.