Legendarisk dansk band: - Vi er for dårlige musikere

Nevøen er ved at blive til en onkel, men det er slet ikke så dumt.

For Nephew er blevet gamle sammen med deres publikum. Sådan ser det i hvert fald ud, hvis man kaster et blik på de fremmødte til 'lytte-session' på Hotel Cecil i København. Her blev den nye skive, Ring-i-Ring, spillet, og bandet lod sig samtidig interviewe af radiovært Carsten Holm.

Der bliver ifølge bandet selv lånt fra forskellige kunstnere, blandt andre 'Kraftwerk' og 'Billy Joel' på den nye plade. Bandets frontfigur, Simon Kvamm, bliver spurgt ind til, hvorfor han så åbent fortæller om bandets 'lån'.

- Det har altid være sådan, at vi har kunnet sige til os selv: Lad os lave et nummer som om vi er 'Interpol', 'M83' eller 'Depeche Mode'. Det bliver aldrig, som de bands vi siger, fordi vi er for dårlige musikere til at spille ligesom dem.

Ring-i-Ring - Pladen Ring-i-Ring kan købes fra 28-09-2018. - Der er blevet brugt bidder og små melodier fra flere danske salmer på pladens numre. - Dette er første plade, Marie Højlund har været med til at lave i Nephew. - Det er første gang, Nephew og Nik og Jay arbejder sammen. Pladens numre: - Amsterdam - 4.15 minutter. - Grundvold - 4.30 minutter. - Sig Månen Langsomt Hæver - 4.56 minutter. - Frankenstein - 3.11 minutter. - DMII - 3.26 minutter. - Tropper - 4.13 minutter. - Rejsekammerater - ??? - At Dø Er At Rejse - 4.35 minutter. - Den Blå Anemone - 3.53 minutter. - Ancestor - 3.48 minutter. Vis mere Luk

Publikum råber 'Aaaaargh' op til de seks bandmedlemmer, og der bliver hurtigt svaret tilbage:

- Vi kan kun spille på den måde, vi spiller.

Ikke perfekt

Bandets nyeste medlem, Marie Højlund, giver Simon Kvamm ret i, at det ikke er altid, den sidder i skabet, og så alligevel. Nummeret 'Sig Månen Langsomt Hæver' fra den nye plade bliver brugt som eksempel.

- Jeg tror faktisk, noget af det, dårlige musikere som os kan, er at gå ind i en fælles stemning. På den måde at man ikke er så optaget af sin instrumentkunnen, men er mere fokuseret på vores fælles stemning.

- Der er helt klart steder, hvor man kan høre, at det ikke er perfekt. Men det er mere værd, at vi lytter til hinanden, siger hun.

René Munk Thalund, der spiller tangenter, stemmer i, mens publikum lettere anspændt spidser øre.

- Der bliver helt klart famlet i 'Sig Månen Langsomt Hæver'. Jeg har nogle små klavertoner, hvor jeg var i tvivl om, hvor det skulle være henne i sangen. Derfor kommer det altid lidt sent og forsigtigt; det lyder, som en der lige har lært at spille klaver.

- Men til sangens skrøbelighed, er det ideelt, at det er så ringe spillet, siger han, og publikum bryder ud i latter.

Nephew feat. Nik og Jay

Det nye album kan købes fra fredag 28-09-2018 og indeholder ti numre. Et af dem er 'Rejsekammerater', hvor 'Nik og Jay' har været med inde over.

Der var i starten en blandet modtagelse af bandets fans til 'lytte-session', men det virkede til, at nummeret fik vundet de hardcore 'lyttere' over til sidst.

Bandet selv blev også overrasket over, hvad de fik tilbage fra de to rappere. Blandt andet, at ordene 'Wawy wawy' indgik i teksten, og hvordan de to stjerner bakkede hinanden op under nummeret.

- Så begynder Jay at rappe, og Nik siger lyde i baggrunden og laver sin 'Nik-ting', siger Simon Kvamm efter nummeret blev spillet første gang nogensinde for et publikum.

Pladen består af ni numre, der er udgivet løbende dette år, mens det eneste nye nummer er 'Rejsekammerater' med 'Nik og Jay'. Fra start til slut varer pladen 35-40 minutter. Ring-i-Ring er bandets sjette album.