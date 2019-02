Legendarisk dansk rockband gendannet efter 35 år

Der gik et sus gennem publikum, da sangeren Michael Falch søndag aften lod tæppet gå op for at spille ekstranumre til sin akustiske solokoncert på Det Kongelige Teater.

For bag tæppet stod ingen ringere end hans tidligere bandkammerater fra det hedengangne legendariske rockband Malurt, der væltede Danmark i 80'erne, men derefter gik fra hinanden.

Nu har bandet fundet sammen igen som liveorkester, og de planlægger en turné næste forår.

- I 2020 er det 40 år siden, vi i Malurt udgav vores første album. Der er noget i det, der kalder på os, men det har jo ikke været ensbetydende med, at det også kunne blive til noget, forklarer Michael Falch.

Tankerne om at gendanne Malurt begyndte, da Michael Falch, Pete Repete, Dia Nielsen, Christian Arendt og Peter Mors var til Rolling Stones-koncert sammen i 2017.

- Det er et band, der altid har været et centrum for vores samvær, det har været en del af vores dna. Ved den koncert kiggede vi på hinanden og spurgte: "Er der mere i os?", fortæller Michael Falch.

Det beviste en stribe dage i øvelokalet, at der var. Men da beslutningen om at gå sammen igen blev truffet, var det med et alvorligt løfte til hinanden.

- Selvfølgelig er der for det første en frygt for at gå ind og pille ved og ødelægge et eftermæle, så hvis vi skulle gøre det, så skulle det være hamrende seriøst.

- Fordi vi er blevet så meget ældre, risikerer vi jo helligbrøde ved at begå en eller anden tam, gammelfar-agtig version af bandet, og det må simpelthen bare ikke ske, fortæller Michael Falch.

- Derfor er vi nødt til at være i hamrende god form alle sammen. Vi skal være i bedre form, end vi var som 24-årige. Og det bliver vi, lover sangeren.

Den 62-årige sanger afslører, at bandmedlemmerne ikke alene er gået i gang med at trimme sig musikalsk. De følger også hårde træningsplaner, og at enkelte endda er begyndt at træne med jægersoldater, og således allerede har tabt 15-20 kilo.

Har haft stor succes

- Der er virkelig ild i øjnene på os, men det kræver det også. Vi kan ikke bare være sådan fem gamle satte mænd, der stiller os op på scenen. Vi vil mere end det, siger Michael Falch.

Selv har han haft stor succes som soloartist de senere år, og det har været noget af det, der har indgået i hans overvejelser.

- Det talte imod, at det går mig så godt på egen hånd. Jeg har ikke brug for det på den måde. Jeg har gang i så meget kreativt i min solokarriere. Der er jo ingen grund til at gribe tilbage i tiden, når man føler, at man er så meget i nutiden.

- Men på den anden side er det også en styrke, for det er ikke et nødråb eller noget, der bliver gjort i desperation. Det kommer ud af et overskud og en lyst til et nyt eventyr med gamle blodsbrødre, mens det stadig er muligt, siger sangeren.

Malurt har eksisteret i flere formationer, men den, bandet stiller op i ved rækken af livekoncerter næste år, er ifølge Michael Falch den udgave, der både er vildest og den, der er kommet videst omkring.

Men fans skal ikke sætte næsen op efter ny musik fra bandet. Der vil nemlig udelukkende blive tale om en gendannelse som liveorkester, der skal spille de sange, der i sin tid satte rockgruppen på verdenskortet.

- Vi kunne godt have taget hul på et nyt album og præsenteret os som et band, der gerne ville bide skeer med tidsånden. Men vi vil gerne bare spille vores gamle numre igen og ikke, om man så må sige, blande malurt i bægeret. Det er og skal være ren nostalgi, men det skal være nostalgi med ild i.

- Vi bilder os ikke ind, at vi har noget at sige og en rolle at spille i nutiden – i hvert fald har vi valgt, at vi ikke vil have det. Vi skal ikke presses af modeluner og tidsstrømninger til at forgribe os på Malurt-lyden, siger Michael Falch.

Han glæder sig over endelig at kunne opfylde det løfte til fansene, Malurt gav i 80'erne, hvor de sluttede hver koncert - også den allersidste - af med at synge nummeret "Vi ses igen".

- Jeg har jo mødt det spørgsmål år efter år efter år: "Bliver Malurt gendannet?" Alle steder fra har det lydt. Nogle gange som et pres, nogle gange som en irritation, men også hele tiden med glæden over, at vi jo har været en del af noget, der betød noget for mennesker engang, og måske endda gør det stadigvæk, siger han.

Malurts livekoncerter bliver spillet i foråret 2020.

