Legender stopper: Farvel til Danmark

Enden er nær.

Efter hele 46 år på alverdens landeveje er legendariske Kiss draget på afskedsturnéen End of the Road, der besøger København til sommer.

Se også: Rockikon: Jeg lever for at tjene penge

Rockbandet spiller deres sidste danske koncert som hovednavn på festivalen Copenhell torsdag 18. juni.

Se også: Pinligt: Afdanket megaband i Jylland

Kiss er et af de helt store bands fra 1970'erne, og det maskerede firkløver har solgt mere end 75 millioner album på verdensplan.

Veteranernes seneste show i Danmark fandt sted i Forum Horsens i 2017. De har ikke været i København, siden de spillede i Forum i 2013.

Down genopstår

Copenhell har i dag også offentliggjort, at Phil Anselmos genopstandne Down antaster festivalen for at markere, at debuten 'NOLA' har 25 år på samvittigheden.

De friske tilføjelser tæller også Opeth, P.O.D., Raised Fist, Witchcraft, Hällas, Gatecreeper, Blood Incantation, Santa Cruz og Deadly Apples.

Se også: Vandvid: Festival ramt af forbandelse

Copenhell har tidligere annonceret blandt andre Iron Maiden, Judas Priest, Mercyful Fate, Korn, Disturbed og High Command.

Flere navne følger de kommende måneder.

Se også: Kendt dansk musiker er død

Festivalen afvikles for 11. gang og finder sted fra onsdag 17. juni til lørdag 20. juni 2020 på Refshaleøen.

Billetsalget er begyndt. I år meldte Copenhell allerede udsolgt af armbånd i marts.