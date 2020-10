Lilholt ustyrlig: Vælter fladskærmen

Den gæve spillemand stjal showet, da 'Toppen af poppen' pludselig viste sig at være underholdende

Kald det chokerende. Kald det sensationelt. Kald det lige, hvad du vil, men realiteten er, at ’Toppen af poppen’ for en gang skyld ikke skrabede bunden.

Sæsonens sjette afsnit var gudhjælpemig opløftende.

De fire nye medvirkende, Lars Lilholt, Søren Huss, Lars H.U.G. og Claus Hempler, gav programmet tiltrængt vægt, og der var pludselig mere end fjantet kendispladder på spil i flere af fortolkningerne.

Helt til grin på TV2

Lilholt galoperede ind i den bedste sendetid som Klodshans på æselryg, og så spændte han ellers violinbuen og stjal showet ved at give Kwamie Livs ’New Boo’ et herligt los i bonderøven.

- Du voldtager min smukke melodi! udbrød spillemanden, da Søren Huss havde fået ’Kald det kærlighed’ til at minde om en mordballade.

Lige lovlig dramatisk

H.U.G. holdt op med at være pensioneret. På en måde i hvert fald. Galningen understregede sin særstatus i dansk showbiz ved minsandten at være med uden at optræde.

I stedet sad den gamle kopist for bordenden og hørte Hempler genoplive ’Levende’, mens Dorthe Gerlach ikke helt formåede at få ’Natsværmer’ til at lette. Hendes version savnede originalens lethed.

Sangerinden fra Hush kom meget tæt på programmets ellers obligatoriske tudetur. Det var Gerlach ikke alene om. Det var bevægende at opleve hende fortælle om mange års problemer med at blive gravid.

Tudefjæs på TV2: Nu må de stoppe!

- Er du tumpet, mand! lød det fra Lilholt, da Liv utroligt nok fik Hempler til at lyde endnu mere som Leonard Cohen med en lige lovlig dramatisk udgave af ’Jeg drømmer om en sang’.

Huss lukkede øjnene og lignede en, der havde en våd drøm, mens Rasmus Walter gjorde ’Et hav af udstrakte hænder’ til et hit af Coldplay.

Der findes ingen ord, der helt slår til.

Bedst: Lars Lilholt: 'New Boo' (Kwamie Liv)

Værst: Dorthe Gerlach: 'Natsværmer' (Lars H.U.G.)