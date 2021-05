Lortesommer: Mister 140 millioner kroner

De nye retningslinjer for udendørsarrangementer med stående publikum sendte tirsdag en flodbølge af aflysninger ind over den danske festivalsommer.

Blandt andet bliver der ingen fest i Jelling, Skanderborg og Roskilde.

Og det er noget, der kan mærkes hos Danmarks største udlejer af blandt andet mobile toiletvogne, som også kan se frem til en lortesommer.

- Det eneste positive er, at vi nu efter halvandet år har fået en ordentlig udmelding. Når det så er sagt, så mener jeg, det er fuldstændig tåbeligt, siger Godik-direktør Lars Godiksen til Ekstra Bladet.

- Det har været uudholdeligt de sidste mange, mange måneder. Ingen har vidst, om vi skulle løbe eller gå, eller hvad fanden vi skulle. Og det har jo været et kæmpe, kæmpe issue for alle, at vi sidder her og prøver at planlægge noget, vi ved bare ikke hvad.

Åben op!

Nu kan Lars Godiksen så se frem til endnu en sommer, hvor der bliver fyldt godt op med toiletvogne, telte og hegn på virksomhedens tre opmagasineringspladser på i alt 300.000 kvadratmeter i Brovst, Ejby og Hedehusene.

Han er da også dybt uenig i de strikse arrangementsregler.

- Jamen, åben op! Og det kan ikke gå for stærkt. Og hvis så smittetallet stiger, så luk ned lige så hurtigt igen. Længere er den ikke. Jeg forstår ikke det her med, at vi alle sammen skal gå med mundkurv på og testes konstant.

- Der er selvfølgelig noget med ældre mennesker, men det er jo ikke dem, der fylder diskotekerne og festivalerne. De festivaler, de kommer på, sidder de jo også bare stille på en havestol og hører noget klassisk musik.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Festivalgæster må vente endnu et år med en tur på Godik-tønden. Her er de stillet op på Smukfest i 2019. Foto: Per Lange

Mister 140 mio. - igen

Lars Godiksens virksomhed mistede sidste år 140 millioner kroner i omsætning som følge af festivallukninger. Tallet bliver det samme i år. Regnskabet for 2020 tegner dog til at blive 'godt nok'.

- Vi skal nok holde skruen i vandet. Det er ikke så meget det. Det er mere det, at vi er nødt til at skrue ned for blusset, og så risikerer vi at miste vores spidskompetencer.

- Vi er vant til at være ude og supervice, så når der næste år kommer et DGI-landsstævne og Tour de France, så skal jeg håbe på, at jeg stadigvæk har mine medarbejdere med 15 års erfaring, der kan fortælle arrangørerne, hvordan de skal gøre. Alle vores dygtige folk har jo ikke svært ved at finde arbejde andre steder.

Den enes død ...

Derfor kigger virksomheden også efter nye områder, der kan have gavn af at leje mobilt udstyr. Og corona har da også åbnet nye døre.

- Vi leverer stort set også alle testcentrene. Den enes død den andens brød. Sådan er det trods alt også. Men det hjælper ikke, når man har 70 kilometer festivalhegn, og der skal bruges 40 meter i et testcenter. Så skal der mange testcentre til.

Med sommerens mange aflysninger er det vigtigt at kende sine rettigheder og holde tungen lige i munden. Læs her, hvordan du får dine penge tilbage, hvis arrangøren forsøger at spise dig af med et tilgodebevis eller en ny dato (+).