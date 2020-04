Lukas Forchhammer er blevet far - igen

For anden gang er Lukas Forchhammer, der er forsanger i bandet Lukas Graham, er blevet far. Barnet skal hedde Billie

Den danske superstjerne Lukas Graham er sammen med Marie-Louise 'Rillo' Schwarts blev forældre for anden gang.

Det fortæller 'Rillo' i et Instagram-opslag.

'Fredag eftermiddag kom vores Billie til verden. Anderledes for Violas fødsel var vi på hospitalet, men vi havde stadig en 'hjemme-agtig' fødsel,' skriver hun i opslaget, hvor hun altså afslører, at navnet på den nyfødte bliver Billie.

'Bare fantastisk. At føde et barn forandrer dit liv for evigt - der er ingen vej tilbage,' skriver hun videre.

Parrets første barn kom til verden i 2016.

Skulle have været på turné

Egentlig skulle Lukas Graham have været på turné, mens forsanger Lukas Forchhammer og resten af bandet må blive hjemme på grund af corona.

- Det er en virkelig skræmmende tid. Vi står i en situation, hvor vi allesammen med al sandsynlighed kommer til at kende nogen, der dør af denne her virus. Og det er tankevækkende, har han tidligere forklaret til Ritzau.

Derfor tager han også isolationen, som myndighederne har opfordret til, meget seriøst.

- Det er jo ikke bare en eller anden tilfældig læge, der har sagt, at det nok er bedst at holde sig fra hinanden. Det er regeringen, sundhedsmyndighederne og nu også dronningen. Prøv at se på, hvad der er sket i Italien. Det er så skræmmende, forklarede han videre.