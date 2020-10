Lukas Forchhammer: Fuck af!

I begyndelsen af næste måned får dokumentarfilmen '7 Years of Lukas Graham' om sangeren Lukas Forchhammer og bandet Lukas Graham premiere i 70 danske biografer.

I beskrivelsen af filmen fremgår det, at hensigten har været 'udforske karakteren Lukas og formidle hans historie'.

'Filmen går helt tæt på Lukas Forchhammer og nogle gange måske også tættere på end, hvad Lukas egentlig selv har lyst eller overskud til, lyder det fra instruktør René Sascha Johannsen.

En ny dokumentarfilm lover publikum at gå helt tæt på Lukas Forchhammer. Foto: Sara Stockmann / Sonntag Pictures

Voldsom skuffelse

Og allerede i traileren for filmen får man set et par sider af Lukas Graham, man ikke har set før.

Blandt andet får man indblik i hans voldsomme skuffelse over at blive forbigået ved den amerikanske Grammy-uddeling og hans efterfølgende vredesudbrud, da en journalist får trykket på de forkerte knapper og bliver bedt om at 'fucke af'.

'Mit ønske er at publikum skal opleve hans op- og nedture med ham - føle suset med ham, når det er på sit højeste, men også græde med ham, når han bliver ramt i mellemgulvet. Og derigennem forstå og tilgive ham, når han til tider nærmer sig afgrunden, og det tipper over for ham,' lyder det fra i en pressemeddelelse fra instruktøren, der har fulgt sangeren rundt i verden i syv år,

Dæmoner og lig i lasten

At man ikke kun får glæde og succes at se i filmen, er et bevidst valg, meddeler Lukas Forchhammer.

'Når jeg ser filmen, er jeg meget stolt af, at den ikke prøver at vise et perfekt menneske. Det er hele mig, med dæmoner og lig i lasten, som publikum får lov til at se', lyder det fra '7 Years'-sangeren.

'7 Years of Lukas Graham' har biografpremiere 5. november.