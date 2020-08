Lukas Graham: Bare ikke godt nok

Der er for lidt at komme efter på strømlinede 'Share That Love', som indeholder gæsterap af G-Eazy

Lukas Graham feat. G-Eazy: 'Share That Love' (Copenhagen/Universal)

Lukas Graham fortsætter med at udsende singler fra sit kommende album. De fortsætter med at skuffe.

’Share That Love’ understreger indtrykket af en hitmager, der har svært ved at vride flere hits ud af undertrøjen, og efter forgængeren ’Love Songs’ floppede fælt, er Lukas Grahams strømlinede nye udspil næppe sangen, der får popidolet tilbage på toppen af hitlisten.

Tilsat et rullende rasta-groove og kæmpe gospelkor synger Lukas endnu en glat og nostalgisk skæring om næstekærlighed og sammenhold. Det er nogenlunde lige så rørende og troværdigt som illusionen om Christiania.

Musikalsk er håndværket dog hæderligt i en tid, hvor blot et par dynamiske melodilinjer og et hook er alt, hvad man kan tillade sig at håbe på i popindustriens overfladiske trummerum.

Amerikansk visit

Den californiske rapstjerne G-Eazy snøvler lidt med på nummerets sidste halvdel, men han fremstår mere optaget af sit honorar end at gøre en forskel.

G-Eazys tilstedeværelse er i fællesskab med den obligatoriske række af internationale sangskrivere med til at trimme det før så charmerende hvalpefedt af Forchhammer, der tilsyneladende nu endegyldigt er blevet et enmandsband.

Et par keyboardspillere har forladt Lukas Graham, og senest fulgte bassist Magnus Larsson, mens den tilbageværende trommeslager, Mark ’Lovestick’ Falgren, såmænd ikke er angivet som rytmeholder på ’Share That Love’.

Alle fansene er ikke flygtet endnu, for Lukas Graham har netop annonceret ekstrakoncert på Refshaleøen i København næste sommer, men det bliver ikke hans nye numre, folk kommer for at høre.

Med en spilletid på under tre minutter er ’Share That Love’ hurtigt overstået. Den er også hurtigt glemt.