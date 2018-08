Lukas Graham giver festival rabat

Det verdensberømte popband sænker prisen for at kunne optræde på Tønder, som begynder i dag

Lukas Forchhammer elsker Tønder Festival. Og Tønder Festival elsker Lukas Forchhammer.

Christianittens irske far, Eugene Graham, tog årligt sin teenagesøn med til Sønderjylland, og nu tager Lukas troligt sit band med til den traditionsrige festival for rootsmusik.

I dag begynder den 44. udgave af Tønder, og Lukas Graham står øverst på plakaten, efter den succesfulde popgruppe kontroversielt valgte at aflyse deres optræden i 2016 på grund af ’unikke internationale muligheder’.

Både i aften og i morgen ved middagstid indtager bandet imidlertid hovedscenen, Open Air, og det har kun været muligt for Tønder at booke Lukas Graham, fordi et af dansk musiks allerstørste navne har valgt at give festivalen rabat:

- Vi har ikke samme budgetter som de store festivaler herhjemme, så det ville simpelthen ikke være muligt for os at præsentere Lukas Graham, hvis vi skulle betale fuld pris, forklarer Tønders kunstneriske leder, Maria Theessink, til Ekstra Bladet.

Glad for opbakning

Festivalen har de senere år foretaget et generationsskifte, og sammen med flere yngre countrynavne fra USA er Lukas Graham i høj grad med til at tegne Tønders mere ungdommelige profil:

- Vi er utroligt glade for den opbakning, Lukas giver festivalen. Han vælger os til, og han kommer her, fordi han har lyst til det, siger Maria Theessink.

Lukas Graham har spillet på Tønder flere gange, og bandet gav sågar en surprisekoncert på en intimscene i 2015.

Trioen har for længst færdiggjort opfølgeren til drønpopulære ’Blue Album’, som indeholder flere referencer til Forchhammers far, der døde af et hjerteanfald i 2012.

Lukas Grahams tredje plade forventes ude inden jul, og Forchhammer, der fylder 30 midt i september, har allerede sunget et par nye numre under bandets hidtidige shows denne sommer.

Nybarberet Lukas Forchhammer på Tønder i 2014, hvor han tog del i festivalens 40 års jubilæum. Foto: Per Lange

Kort før Tønders start melder festivalen om historisk godt billetsalg, og alt i alt forventes 14.000 mennesker at deltage i begivenheden, der slutter sent søndag aften.

Ifølge Maria Theessink skal man ’skynde sig’, hvis man vil sikre sig billet.

Udover Lukas Graham kommer amerikanske navne som The Mavericks, The Lone Bellow og Colter Wall til Tønder, der også får besøg af hjemlige Anne Linnet, Søren Huss samt festivalens faste indslag Niels Hausgaard.

Vejrudsigten for Tønder ser også velkendt ud. DMI truer med regn og dagtemperaturer omkring 15 grader i weekenden.

Raul Malo i spidsen for magiske The Mavericks, der blev gendannet i 2012 efter en længere pause. Foto: AP