Lukas Graham i store problemer

Den aktuelle dokumentarfilm '7 Years of Lukas Graham' kredser om Lukas Forchhammers frygt for at blive et one-hit wonder.

Frygten er tilsyneladende begrundet.

Lukas Grahams nye single, 'Where I'm From', tegner i hvert fald til at blive endnu et flop for popgruppen. Nummeret gik ind på 24. pladsen i sidste uge og er allerede ude af top 40 trods medvirken fra den amerikanske rapstjerne Wiz Khalifa.

Lukas har mistet sig selv

Bandets tre foregående singler fra i år har også skuffet - forårets 'Love Songs' ramte slet ikke top 40.

Siden det globale monsterhit '7 Years' har Lukas Graham kun sendt 'Love Someone' fra 2018 ind på førstepladsen herhjemme, mens ingen af københavnernes udgivelser udover 'Love Someone' har markeret sig i udlandet de senere år.

Filmen '7 Years of Lukas Graham' havde premiere 5. november, og den har hidtil trukket 18.200 i de danske biografer.

Triumf for AC/DC

Ugens singlechart toppes for ottende gang af 'Mood' med den californiske rapper 24kGoldn featuring Iann Dior.

Stepz fra hiphopgruppen MellemFingaMuzik er ny på toppen af albumlisten med 'Stepzologi II’. Forgængeren 'Stepzologi’ tog også førstepladsen i fjor.

Stepz alias Ibrahim Kucukavci - rapperens solodebut fra 2019 lå hele 55 uger på albumlisten. Foto: Universal

Sidste uge var Folkeklubbens 'Børn af den tabte tid' nummer et, men trioen dumper helt ned på 24. pladsen.

AC/DC's comebackalbum 'Power Up' må nøjes med at debutere som nummer to i Danmark. Legenderne brager dog ind på førstepladsen i blandt andet USA, Storbritannien, Australien, Tyskland, Frankrig og Sverige.

Lilholts mirakel: Julen er reddet!

Både gamle og nye juleplader fylder allerede godt op på listerne. Lars Lilholts 'Lad julen vare længe' er nummer tre på albumcharten, mens klassiske julesange som Mariah Careys 'All I Want for Christmas' og 'Last Christmas' med Wham! er tilbage på singlelistens top 20.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Næste uge kan nye udgivelser fra BTS, Nick Cave og Megan Thee Stallion ramme albumlisterne verden over.