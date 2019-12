Lukas Graham kikser totalt

Der er bjældeklang overalt på hitlisten. Men ikke for Lukas Graham.

Popbandets nye julesang, 'Here (For Christmas)', er nemlig en rungende fiasko.

Den dumpede ind på singlechartens 31. plads midt i november, men siden har balladen ikke været i top 40.

Til sammenligning holdt Lukas Grahams hits 'Love Someone' og '7 Years' henholdsvis 32 og 58 uger på listen.

Hele 25 sange på top 40 er ellers julesange denne uge, hvor gamle højtidsklassikere dominerer.

Mariah Carey er atter nummer et med 'All I Want for Christmas Is You', der udkom for 25 år siden. Wham! besætter såmænd andenpladsen med ti år ældre 'Last Christmas'.

Seebach holder fast

Rasmus Seebachs 'Tak for turen' tager fjerde uge i træk på toppen af albumlisten. Efter en måned har popstjernens opsamling dog kun opnået guldstatus.

Nik & Jay er nye på andenpladsen med 'Længe leve drømmene', der er eneste nyhed i top 40.

Adskillige juleplader lister tilbage på listen. Bedst placeret er Michael Bublés otte år gamle 'Christmas' på fjerdepladsen.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Soundtracket til 'Frozen 2' er nummer et i USA, mens 'The Christmas Present' med Robbie Williams ligger højest i Storbritannien.

Næste uge forventes nye udgivelser fra Camila Cabello og The Who at indtage alverdens albumlister.