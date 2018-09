Lukas Graham kommer med godt nyt

Det vælter ud med gode nyheder fra Lukas Graham i øjeblikket til bandets danske fans.

Ikke nok med, at bandet lige har udgivet singlen 'Love Someone', så udkommer deres tredje album '3 (The Purple Album)' 26. oktober.

Men festen stopper ikke der, for på den røde løber til 'The Voice '18' kunne forsanger Lukas Forchhammer afsløre, at der i en nær fremtid også bliver spillet koncerter på dansk jord.

- Vi spiller tre-fire koncerter i Danmark i slut-januar og start-februar, det bliver sjovt. Så tager vi verden bagefter, men vi skal lige huske at have hjem med, fortæller Lukas Forchhammer.

Det er dog ikke så længe siden, at bandet sidst spillede på dansk jord. Det skete med årets Grøn-koncerter, hvor Lukas Graham var på turnéen i otte danske byer i juli måned.

Lukas Forchhammer fortæller, at bandet allerede er startet på den helt store promotiontour for '3 (The Purple Album)' i hele Europa.

Se også: Lukas Graham: Nu sker det endelig

Se også: Lukas Graham-single: Så har vi balladen!

Den svære treer

Lukas Grahams andet album, det såkaldte 'Blue Album' var noget af en succes i ind- og udland.

I udlandet opnåede singlen 'Seven Years' fra det blå album en 2. plads i USA på den legendariske Billboard Hot 100. Singlen lå også nummer 1 på hitlisten i Storbritannien i fem uger.

Derfor er forventningerne til '3 (The Purple Album)' også store i ind- og udland. For spørgsmålet er, om en kommende single vil gøre samme indtog på den amerikanske hitliste, som 'Seven Years' formåede.

- Det er pissesvært at komme op på Billboarden, om man er en dansk eller international artist, så derfor krydser vi bare fingre. Så må vi skide og lade det tørre, siger Lukas Forchhammer på spørgsmålet om, hvorvidt det vil være muligt for bandet at komme tilbage på Billboarden.

Danskerne er stadig vilde med albummet, der blev udgivet i 2015. For i de sidste 167 uger har 'Blue Album' ligget på den danske Top 40 hitliste.

Se videoen øverst i artiklen, hvor Lukas Forchhammer fortæller om, at han gerne vil have flere børn.

Se videoen nedenunder, hvor Mascha Vang fortæller om sit jyske eventyr.