Lukas Graham-single: Så har vi balladen!

Så er den her.

I form af singlen ’Love Someone’ følger Lukas Graham omsider op på den historiske succes med verdenshittet ’7 Years’ og ’Blue Album’.

’7 Years’ er en af den slags sjældne fuldtræffere, som få kan være både heldige og dygtige nok til at have en enkelt af i karrieren. ’Love Someone’ er ikke nummer to for Lukas Graham.

Til ingens overraskelse forsøger trioen at gentage succesen med endnu en ballade, og det ville da også være mærkeligt, hvis de kastede sig over freejazz, salsa eller dødsmetal, men ’Love Someone’ er forudsigelig og faktisk småkedelig.

For Lukas Forchhammer bliver det i familien, og efter flere sange om sin mor og især afdøde far, så er den nye skæring en kærlighedserklæring til kæresten Rillo, der sågar er afbilledet på coveret med sin værre halvdel og parrets datter, Viola.

Nærmest Disney

Den højromantiske sjæler begynder minimalistisk med akustisk guitar og Forchhammers stemme suverænt i centrum. Christianitten synger glimrende, men man kan ikke mærke ham, og stemningen minder mere om Østerbro end Christiania.

Efter et par minutter svæver strygerne ind i lydbilledet, hvilket tilfører den i forvejen sødladne sang endnu et kandiseret lag, så den munder ud i et nærmest Disney-lignende lille epos.

’Love Someone’ fremstod mere autentisk, da Lukas Graham spillede den som pianoballade under sommerens koncerter, men melodien er simpelthen ikke stærk og medrivende nok til at matche ballademagernes bedste sange indenfor disciplinen.

Popbandet har igen allieret sig med producerne og sangskriverne Morten ’Rissi’ Ristorp og Morten ’Pilo’ Pilegaard, der også hjalp til på ’Blue Album’ og ’7 Years’, og ’Love Someone’ fremstår som et noget kalkuleret forsøg på at kopiere fordums bedrifter.

Det tilforladelige nummer er forløberen for bandets tredje album, der udkommer 26. oktober, og hvis titel heller ikke overrasker - det hedder ’3 (The Purple Album)’.

Skiven indeholder forhåbentligt sange, som er mere spændende end ’Love Someone’. Den husker ingen om syv år.