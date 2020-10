Lukas Graham-trommeslager i chok: Lejlighed smadret af piratfest

Mark 'Lovestick' Falgren er langt fra heldig, når det kommer til at udleje sin lejlighed via Airbnb.

Tidligere er han blevet udsat for identitetstyveri fra en, hvilket kostede ham mere end 200.000 kroner. Og nu er den gal igen.

Trommeslageren fortæller i et opslag på Facebook, at han fredag aften igen tog chancen og udlejede lejligheden. Det kom han dog til at fortryde få timer senere.

'En person kontaktede mig i går aftes og fortalte, at ham og hans kæreste manglede et sted at sove, og om de måtte leje min lejlighed. Jeg forbarmede mig. Hvilket jeg aldrig skulle have gjort. Det værst tænkelige skete for mig i nat. Idioten, jeg lejede min lejlighed til, holdt åbenbart en piratfest og totalsmadrede min lejlighed,' skriver han og fortæller, at Airbnb og politiet er på sagen.

Ekstra Bladet har været i kontakt 32-årige Mark Falgren, der har brugt en stor del af lørdagen på at få overblik over situationen og gjort rent i lejligheden.

Han fortæller, at hans tv er blevet smadret, lamper er blevet revet ud fra vægge og lofter, mens gulvet var fyldt med glasskår og klistret til af rester fra alkohol. Samtidig var der blod på væggene, og der var urin på jorden ude på altanen.

- Lige nu kræver jeg i hvert fald 97.000 kroner i erstatning. Det er det, jeg har estimeret, at der i hvert fald er gået tabt, siger han.

Billedgalleri 1 af 4 Tv'et er smadret efter nattens vilde fest. Foto: Privat 2 af 4 - Der blev pisset på altanen, fortæller Mark 'Lovestick' Falgren. Foto: Privat 3 af 4 Lamper blev revet ud af vægge og lofter. Foto: Privat 4 af 4 Lamper blev revet ud af vægge og lofter. Foto: Privat

'Jeg var i chok'

Mark Falgren mødtes fredag aften med lejeren og en anden mand, som lovede, at de ikke ville holde fest. Klokken tre om natten fik han dog at vide fra en nabo, at der var fest, og han skyndte sig derfor hjem.

- Og jeg kunne bare se, at der stod sindssygt mange mennesker på min altan. Jeg var helt rystet. Jeg kom ind i opgangen, der var fuld af mennesker, og det samme var min lejlighed. 50 mennesker måske. Der var helt proppet og gang i en vild fest, og lejligheden var bare raseret, siger han og fortæller, at han tog fat i ham, som lejede lejligheden.

- Han sagde bare, at jeg ikke skulle tage fat i ham, og så løb han - med min nøgle også, for den havde han jo stadig. Alle andre i lejligheden smuttede også, og så stod jeg bare tilbage med en lejlighed, der var helt smadret.

- Hvad tænker man så?

- Jeg var bare i chok. Jeg tænkte, hvad fanden der sker. Og efter det har lagt sig, føler jeg også en slags corona-skyld. Jeg tænker, om det er sådan, de unge nu holder fester, når der er corona - ved at leje folks lejligheder, siger han og fortæller, at netop de manglende indtægter fra aflyste festivaler på grund af coronavirussen er årsagen til, at han igen valgte at leje sin lejlighed ud.

Mark Falgren (til venstre) med Lukas Forchhammer og Magnus Larsson. Foto: Al Wagner/Ritzau Scanpix

Dybt ulykkelig

Mark Falgren har efterfølgende også talt med manden, der lejede lejligheden, og han er angiveligt 'dybt ulykkelig'.

- Han siger, at det selvfølgelig er hans ansvar, men at det ikke var ham, der smadrede lejligheden. Det var en anden dude, der kom op i lejlighed for at slås, siger han og fortsætter:

- Men det er jo ham, der har holdt festen, og det er ham, der skal stå til ansvar.

Han har været i kontakt med Airbnb, der har været gode til at hjælpe, samt politiet. Fra sidstnævnte er meldingen dog, at det er firmaet, der skal foretage anmeldelsen, men det vides ikke, at om det er sket endnu.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Airbnb og Københavns Politi.