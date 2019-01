Lukas Grahams brøler går verden rundt

Medier i både USA og Storbritannien skriver, at popbandet fortryder udgivelsen af kontroversiel sang

For et par år siden kunne man ikke besøge en udenlandsk musikhjemmeside uden at støde på endnu en succeshistorie om Lukas Graham.

I dag skrives der knap så flatterende om trioen i USA og Storbritannien.

Weekendens nyhed om, at Lukas Graham har trukket sangen 'Sad' tilbage fra Spotify, rapporteres af toneangivende medier som de populære musiksites Billboard, Pitchfork, NME og Spin samt den engelske avis The Independent.

Lukas Graham har fortrudt 'Sad', fordi sangens oprindelige bagmand, den afdøde, amerikanske rapper XXXTentacion, havde en voldelig fortid, som popbandet ikke var bekendt med, da de fortolkede hittet.

'Jeg kendte intet til hans voldelige fortid. Jeg er virkelig ked af den smerte, jeg har forvoldt, og jeg er vred over, at ingen fortalte mig det noget før. Igen, jeg er virkelig ked af det', skrev Lukas Forchhammer på Facebook i lørdags.

Fylder arenaer

Danskernes retræte kommer, kort efter verdensstjerner som Lady Gaga og Celine Dion har trukket sange med R. Kelly tilbage, efter hitmageren er blevet beskyldt for talrige sexovergreb.

Lukas Graham spiller i aften den sidste af tre stort set udsolgte show i Royal Arena på Amager, og i weekenden underholder de 30.000 fans i Boxen i Herning.

Senere følger en turné i USA og Europa, hvor bandet underholder i teatre og koncertsale.

Gruppens aktuelle '3 (The Purple Album)' har slet ikke kunnet matche den internationale succes, københavnerne fik med forgængeren, 'Blue Album', og verdenshittet '7 Years'.