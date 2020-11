Lukas har mistet sig selv

Lukas Graham ft. Wiz Khalifa: 'Where I'm From' (Universal)

Hiphop har for længst overtaget popmusikkens position som den største kommercielle magtfaktor i USA, så for tiden prøver Lukas Graham at komme tilbage på den amerikanske hitliste med hjælp fra supermagtens rappere.

Sensommerens ’Share That Love’, hvor G-Eazy gæstede, ramte imidlertid aldrig legendariske Hot 100, og Lukas Grahams nye ’Where I’m From’ virker også for lunken til at kunne fyre op under verdens største plademarked.

Denne gang har Forchhammer ellers ganske imponerende allieret sig med rapstjernen Wiz Khalifa, der faktisk fremstår mildt interesseret i nummeret, som dog skuffer, fordi man netop ikke kan høre på ’Where I’m From’, hvor den københavnske sanger kommer fra.

Singlen er produceret af blandt andre californiske Mustard, og Lukas Graham lyder som bare endnu et radio-leflende popnavn, der er blevet smidt op på popindustriens samlebånd i Los Angeles.

’Where I’m From’ løber ud i ingenting som noget, der er udtænkt på et pladeselskabskontor og ikke skabt i et øvelokale.

Lukas Forchhammer og Wiz Khalifa - rapstjernen har optrådt på Roskilde Festival flere gange. Foto: Universal

I slæbende midttempo indeholder nummeret et standardbeat og endnu et pianotema, som ikke kommer i nærheden af det på ’7 Years’, så hvorfor der er syv sangskrivere krediteret, forbliver et mysterium.

Mindst en håndfuld af dem kan ikke have lavet andet end at hente pizza.

Wiz Khalifa frisker Lukas Grahams efterhånden meget velkendte sound en anelse op, men rapperens tilstedeværelse ændrer fundamentalt ikke på, at Forchhammer trænger til at genopfinde sig selv.

Måske en pause ville gøre underværker? Vi er i hvert fald nogle, der snart godt kunne bruge en pause fra Lukas Graham.