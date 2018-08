Lukas til børnekoncert: Skål for helvede!

Voksne gæster ville måske kalde det idrætsdagen fra helvede.

Men det hedder egentlig børnekoncert på Tønder Festival. Det er ikke de lokale skolebørn selv, der optræder, men derimod blandt andre megapopulære Lukas Graham.

Køen til kaffebaren er overraskende lang, mens samtalerne med den charmerende dialekt er betryggende forudsigelige:

- Er dar ovs kakao?

- Aj' ved det ikk'.

Og det er altså kun kaffe eller sodavand, der bliver skænket på pladsen. Alkohol er nemlig bandlyst i de to og en halv time børnekoncerten varer. Dog ikke hvis man står på scenen, hvor Lukas Forchhammer nød en kold fadbamse.

Af med tøjet

De små og lidt større elever med dun på overlæben, stimlede sammen foran Open Air-scenen, for at høre det internationale succesband. Publikums gennemsnitsalder var lavere og energiniveauet noget højere, end da christianitten gav koncert samme sted torsdag.

Måske var det også derfor, at Lukas' trøje røg af allerede efter to numre. Der var højt humør fra scenekanten og ned blandt publikum. Lukas valgte også at smide en hilsen ud.

- Til de voksne nede bagved: Skål! En lille morgenskål, det er jo en festival for helvede.

De må undvære

Selvom langt størstedelen af Lukas Grahams publikum var af den yngre variant, var der også en del, der var grå i toppen. Maria Theessink, der er kunsterisk leder og pressechef på Tønder Festival, mener ikke, det er et problem, at de voksne må vinke farvel til alkoholen.

- Det er en beslutning, vi har taget, fordi det er en skolekoncert. Derfor, giver det mening, at de voksne må undvære deres øl i de par timer.

Foto: Per Lange

Maria Theessink er enig i, at det virker mærkeligt, at Lukas står med øl på scenen.

- Ja, det kan man sige. Jeg må indrømme, at jeg faktisk ikke havde opdaget det, før han stod på scenen. Men vi kan jo heller ikke styre, hvad han gør, siger hun til Ekstra Bladet.

Vi tjekker folk

En gruppe ældre havde sneget øl med ind på pladsen. Det prøver Tønder ellers at undgå.

- Vi har vagter, som tjekker folk, når de går fra det almindelige område til skoleområdet. Man kan dog ikke gardere sig fuldstændig, hvis folk prøver at snige øl med ind. Vi gør, hvad vi kan, siger Maria Theessink.

Foto: Per Lange

Under koncerten fortalte Lukas flere gange om sin tid som frivillig på festivalen og spurgte publikum, om de ville være frivillige næste år. Svaret var selvfølgelig et rungende, og til tider skingert, ja.

- Vi er så taknemmelige for, at han gider stille op. Vi er meget glade for hans opbakning og for at have ham som ambassadør, siger Maria Theessink.

Drak i shots?

Efter en ballade, hvor bassisten og trommeslageren var forduftet fra scenen, kaldte den populære stjerne dem tilbage. De kom imidlertid ikke, hvorfor Lukas måtte stille spørgsmålet:

- Er de gået I baren? Jeg håber, de har cocktails med til os andre.

De kom tilbage til jubel på scenen, og kommentaren lød:

- Har i bare drukket shots i baren uden os andre?

Senere faldt en anekdote om uanede mængder Underberg med 'fætter Jakob', som christianitten først fandt ud af var hans fætter, efter de havde drukket sammen flere år i streg på festivalen.

Om ikke andet havde han publikum i sin hule hånd, og med god grund. Der blev spillet hit efter hit, og de unge mennesker, som var vilde med at vinke til stjernen, fik alle et vink igen.

Flere gange.

Så mange gange, at Graham til sidst måtte sige, det var sidste vink, imens han gik fra scenekant til scenekant med blafrende hænder.