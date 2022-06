Lummer fest på Fyn: - Jeg tager mit tøj af!

Suspekt fyrede godt op under publikum på Tinderbox, som nemt kunne overtales til at smide tøjet

Hvis man gik og troede, at coronanedlukningen og to år med aflyste festivaler har betydet, at ungdommen ikke har lært, hvordan man fester, er det, fordi man ikke var til Suspekt på Tinderbox torsdag.

Rapgruppen fra Albertslund - og ikke mindst det unge publikum - gjorde i den grad sin entre kort før midnat, hvor der for alvor var dømt lummer fest i Tusindårsskoven.

For selvom vi sammen med coronaen fik en anden MeToo-bølge, kan Suspekt stadig få hele generation Z til at skråle: 'Hendes patter var så flotte, de var ved at eksplodere' og 'Jeg har kneppet til denne her sang'.

- Må Suspekt kneppe jer til denne her sang? Men vi knepper ikke med tøj på, lød det fra Andreas Bai Duelund og Emil Simonsen på Blå Scene. Foto: Per Lange

De kunne også få dem til at smide tøjet, og halvnøgne festivalgæster har det åbenbart sjovere.

I hvert fald bredte euforien sig blandt publikum på hele festivalpladsen på en måde, som hovednavnet Stormzy, der gik på efter Suspekt, måtte nøjes med at drømme om.

Der var omtrent halvt så mange mennesker til koncert med Stormzy på hovedscenen efter midnat, som der var til Suspekt. Foto: Per Lange

Sygeplejerske på scenen

Orgi-E, Bai-D og Rune Rask fik efter en halv time besøg af kollegaen Emil Lange på scenen, og det fik i den grad tændt op under publikum, der jo ellers havde droppet Sankt Hans-bålet for at være til festen.

- Jeg tager mit tøj af! Det er fucking hårdt at være rapper, det kunne I da godt lige have sagt, råbte Emil Lange, inden både Andreas Bai Duelund og Emil Simonsen proklamerede:

- Du har brug for noget kærlighed, Lange. Vi har brug for en sygeplejerske på scenen.

Og det fik de.

Emil Lange kom kørende ind på scenen på en el-scooter og fik nemt overtalt en sygeplejerske fra publikum til at køre med. Foto: Per Lange

De fik også både bare bryster på storskærm og champagneregn over de forreste publikumsrækker.

Tinderbox var vilde med det, og Suspekt sluttede selv af med at forevige det, der for dem blev sommerens største koncert, med en selfie.

