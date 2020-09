Lummert trick: Jeg følte mig flov og dum

Det er næppe gået nogens næse forbi, at der netop nu verserer en større debat om sexisme i den danske mediebranche, hvor 1615 kvinder har underskrevet en støtteerklæring til tv-værten Sofie Linde, der åbnede debatten ved Zulu Comedy Galla.

Men det er ikke kun i mediebranchen, at der efterlyses ændringer.

Den 45-årige sangerinde Signe Svendsen giver nu sit bidrag til debatten om sexisme ved at fortælle om en ubehagelig oplevelse, hun selv havde, da hun som ung sangerinde supplerede sin SU ved at synge kor på andres sange.

'Det var et perfekt job, jeg følte mig mega heldig. En dag skulle jeg møde ind og synge kor på et nyt projekt. Et band var blevet signet på et større pladeselskab og skulle indspille et album. Jeg blev lukket ind i sangboksen (et lydtæt rum med vinduer hele vejen rundt) og gik i gang med arbejdet', skriver Signe Svendsen indledningsvis.

'Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt fik det varmt og smed min trøje, så jeg stod i t-shirt, men ellers husker jeg ikke noget underligt ved den session. Et stykke tid efter er jeg sammen med bandet igen, og dér siger de, på en sådan tøhø-agtig måde, at produceren havde skruet op for varmen i sangboksen den dag. At han havde fortalt de andre om det her trick, han brugte for at få kvindelige sangere til at smide tøjet, imens de arbejdede', fortsætter hun.

Signe Svendsen sammen med resten af Rollo & King, der hittede med sange som 'Ved du hvad hun sagde'. Foto: Kim Agersten

Følte sig dum

Signe Svendsen, der for alvor slog igennem som en del af Rollo & King, blev derefter helt stille.

'Og forvirret, fordi jeg kunne høre på de andre, at det åbenbart var sjovt, og fordi jeg ikke helt forstod, hvorfor de ikke havde sagt noget til ham. Hver eneste gang historien blev taget frem (det skete tit), prøvede jeg at grine med, men indeni blev jeg bare flov og følte mig både dum og lille. Jeg ved, at der i musikbranchen har været og sikkert stadig er mennesker, der er mindst ligeså klamme som ham produceren. Men det behøver der ikke at være', skriver hun.

Signe Svendsen understreger, at hun i dag arbejder med ordentlige, kloge og sjove mennesker, men hun har en klar opfordring til unge sangerinder, der er på vej ind i branchen.

'Hvis du er ny og gerne vil musikken, skal du møde en kultur, der bygger på respekt og professionalisme. Og du skal vide, at du kan sige fra', skriver hun og fortsætter:

'Vi kan ændre en kultur ved at tale højt og pege den ud. Hermed gjort!'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Signe Svendsen.