Må udskyde koncerter

Nik og Jay er fredag kommet med en kedelig nyhed til de fans, der havde glædet sig til at opleve duoen i efteråret

Popduoen Nik og Jay udskyder deres stort anlagte arenatour, der var planlagt til at løbe af stablen i november.

Det oplyser de i et opslag på Instagram.

'Hermed en tour update. Vi må desværre meddele jer, at vi af personlige samt logistiske årsager, bliver nødt til at rykke vores kommende 4 arena koncerter i november', lyder det fra Nik og Jay.

Der bliver dog stadig mulighed for at opleve 'Lækker'-sangerne, der samtidig oplyser, at de fire koncerter er rykket til foråret 2022 i stedet.

Og til de bekymrede fans, der måske hæfter sig ved de personlige årsager, der ligger til grund for beslutningen, kan de to herrer oplyse, at alt er godt.

'I skal vide vi har det godt, glæder os helt vildt og håber I har mod på at vente lidt endnu. Tak for jer og tak til alle der har holdt fast i jeres billetter', skriver de i opslaget, hvor de også minder om, at man kan få refunderet billetten, hvis man ikke længere kan komme til koncerten.

Anden gang

Det er anden gang, touren med navnet 'Længe leve drømmene' bliver udskudt.

I første omgang blev den udsat fra november 2020 grundet coronarestriktionerne.

'Vi havde set så meget frem til vores Længe Leve Drømmene Tour 2020. Havde glædet os til at give jer et helt nyt og unikt show ude i de store arenaer. Til at mærke den altid gode energi og kærligheden i Århus, Ålborg og Odense. Og til en fest med 16.500 mennesker i Royal Arena, København. Wow tænk lige engang', lød det dengang fra Nik og Jay på Instagram.

Men de - og deres fans - må altså vente lidt endnu med at få udløst den spænding.