Målløs rapper stoppede koncert-kaos: Nu reagerer han

Jermyn Creppy, bedre kendt som Icekiid, havde fredag aften indtaget musikscenen i Tivoli for at fyre op under Fredagsrock.

Mange mennesker var mødt op for at overvære den unge musiker, men ikke alle kunne finde ud af at opføre sig ordentligt. Der opstod nemlig tumult blandt publikum, hvorfor Icekiid måtte afbryde koncerten.

Det oplyser han i et Instagram-opslag.

'Jeg var helt målløs over hvor mange mennesker, der mødte op på en kold april-aften. Dog er det helt vildt vigtigt for mig at understrege, at jeg tager totalt afstand til tumulten, der opstod under showet. Det er simpelthen ikke velkommen til mine shows,' skriver han.

'Jeg stopper koncerten, så snart jeg ser noget, der ikke er i orden, og hvis folk føler sig utrygge, da det kan blive altødelæggende - ikke kun for mig, men for alle os artister, der tager ud og optræder med 'festmusik',' tilføjer Icekiid.

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en uddybende kommentar fra musikeren.

Icekiid vandt prisen for 'Årets hit' med sin sang 'ErruDumEllaHvad' til Zulu Awards sidste år. Foto: Anthon Unger

Sikkerheden kommer først

Efterfølgende opfordrer han folk til at opføre sig ordentligt, ligesom han beklager over for dem, som urolighederne gik ud over.

Pressechef hos Tivoli, Torben Plank, bekræftede lørdag over for Ekstra Bladet, at der var opstået problemer under koncerten.

- Det er rigtigt, at koncerten midlertidigt blev stoppet under Icekiid, og når vi får en melding om, at der er utryghed mellem gæsterne, så går Tivolis sikkerhedsberedskab selvfølgelig i gang. Det betød, at koncerten blev afbrudt i cirka otte minutter, sagde han.

Ifølge vagtchef hos Københavns Politi Dyre Sønnicksen rykkede politikredsen ud, da de modtog anmeldelser om et slagsmål på plænen, hvor 8-10 mennesker skulle være involveret.

Men der var ikke noget at se, da politiet kom frem til koncertpladsen, hvor festen og musikken var sat på stand by.