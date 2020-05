Mærker intet pres: - Jeg blev millionær som 21-årig

Afstand, afstand, afstand.

Det har været mantraet fra statsminister Mette Frederiksen (S), siden coronavirus brød ud i Danmark for to måneder siden, og det er netop temaet i den nye sang 'Afstand', som sangeren Bro står bag.

24-årige Bro, der har det borgerlige navn Kevin Andreasen, mener, det er oplagt at dykke ned i den situation, vi befinder os i og gøre det til en kærlighedsfortælling.

- Det er nutidens kærlighedsfortælling, ik? To meters afstand (interview blev foretaget i sidste uge, red.), der er coronavirus, og man vil gerne tæt på denne her pige, men man kan ikke rigtig. Eller kan man, fortæller Bro om sangen.

Han har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han dater en ny efter bruddet med Elina Dahl, men det er ikke hende, sangen omhandler. Han er nemlig atter helt ledig på markedet.

- Det handler om den generelle situation, for jeg har ikke selv en kæreste. Jeg datede en, men det gør jeg ikke mere. Nu skal jeg bare nyde sommeren, griner han.

Dyre aflysninger

Sangen 'Afstand' blev skabt på tre dage, og det er hans første udgivelse i godt et halvt år. Mange musikere lider under coronakrisen, og selv anslår Bro, at han har fået aflyst flere end 100 spillejobs, hvilket har betydet, han har måttet tilpasse sit forbrug.

- Åh ja, jeg har selvfølgelig altid noget på kistebunden, men førhen, da jeg tjente rigtig mange penge og spillede rigtig mange koncerter, der brugte jeg også rigtig mange penge. Nu, hvor jeg ikke tjener så mange penge, der bruger jeg heller ikke så mange. Lige nu køber jeg kun det mest basale og bruger ikke penge på ligegyldige ting, som jeg gjorde før, siger Bro og fortsætter:

- På den måde har det været meget sundt for mig.

Bro har to gange skrevet titelsangen til 'Paradise Hotel', hvor 'Sydpå' blev det største hit. Foto: Mogens Flindt

- Så du kan komme lidt ned på jorden igen?

- Ja, præcis.

I 2018 udgav Bro sangen 'Sydpå', der blev den mest spillede sang i Danmark det år. Dengang fortalte han, at han gerne ville overgå gennembruddet 'Hvor er du Bro'. Det skete, og han føler derfor ikke det store pres i dag.

- Jeg har bevist mig selv. Jeg har været den mest optrædende kunstner tre år i træk, jeg blev millionær som 21-årig, og siden da har mit liv kørt på musik-skinner. Så nej, jeg føler ikke noget pres, og hvis jeg gjorde det, ville der heller ikke komme noget godt ud af det, siger han.