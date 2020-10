Majestætsfornærmelse på DR

Frederik, Mary og folket blev udsat for tredjerangs underholdning under showet Kronprinsparrets Priser

For et par uger siden var P3 Guld så fladpandet, at man sad og håbede på en strømafbrydelse. Det var anderledes højpandet, da DR denne gang transmitterede Kronprinsparrets Priser i den bedste sendetid.

Tidligere har Frederik og Mary kastet præmiepenge efter så forskellige entertainere som filminstruktøren Per Fly og mundharpevirtuosen Mathias Heise.

I år var det foreningen De Anbragtes Vilkår, koreograf Sebastian Kloborg, det sociale tilbud Kofoeds Skole og skuespilleren Danica Curcic, der fik priser.

Seerne fik ingenting. Udover lørdagsunderholdning, som ikke var underholdende.

Dræbende seance

Showet fandt passende sted i Kronjylland - nærmere betegnet på Værket i Randers - men ellers virkede det malplaceret.

Mens to dansere dansede, lignede Frederik en, der overvejede at abdicere.

Elvis er Kongen: Sådan er det bare

Mary smilte gennemgående anstrengt som en Grammy-nomineret, der lige har opdaget, at 13. gang heller ikke blev lykkens gang.

Man forstod hende. Seancen var dræbende at komme igennem.

Steffen Brandt og TV-2 gjorde det skidt på DR, hvor det grå guld og de unge ikke glimtede. Foto: Henning Bagger

Det nærmede sig majestætsfornærmelse, at DR ikke formåede at skaffe vægtigere musikalske indslag end Dopha, Barselona, TV-2, Hush, Jonah Blacksmith og Dreamers’ Circus.

Unge Dopha hørte hjemme på hedengangne Det Elektriske Barometer. Den generelle standard hørte ingen steder hjemme.

Monoton Frederik

Kronprinsparret sprudlede heller ikke ligefrem, når de var på scenen.

Frederik har en særlig evne til at tale så monotont, lidenskabsløst og kedeligt, at det er noget nær umuligt at koncentrere sig om, hvad manden siger. Han lærer det aldrig. Så havde han lært det.

Mary gjorde det lidt bedre. Det siger mest om Frederiks indsats.

Lilholt ustyrlig: Vælter fladskærmen

Prisvinderne gjorde det meget bedre. Selvom de næppe er vant til at holde taler. Så mange kulturpriser har vi heller ikke. Trods alt.

TV-2 spillede et par sange, der var uldne som shetlandsfår. Frederik stak en finger i øjet. Han sigtede formentlig efter et øre.

DR kunne have kaldt showet P4 Sølv.