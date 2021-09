Mamma mia! Vanvittigt af ABBA

39.

Så mange år har ABBA holdt pause mellem singler, men nu er de fantastiske fire tilbage på hitlisterne efter det, der af folkene bag den officielle britiske chart betegnes som et af de længste afbræk i historien.

Gruppen udsendte 'I Still Have Faith in You' og 'Don't Shut Me Down' på samme tid, og begge går i dag ind på top 20 herhjemme.

'Don't Shut Me Down' klarer sig bedst med en 7. plads, mens 'I Still Have Faith in You' er nummer 17.

ABBA tager de to første pladser i hjemlandet Sverige, mens 'Don't Shut Me Down' er på top fem i både Tyskland, Norge og Storbritannien.

I juli rundede opsamlingen 'Gold' hele 1000 uger på den britiske top 100 som den første udgivelse nogensinde. Knap 30 år gamle 'Gold' er denne uge nummer fem i Storbritannien og er tilbage på listen i Danmark, hvor den indtager 20. pladsen.

ABBA anno 2021 - bandets to singler er med på deres nye album, som slippes i november. Foto: Universal

Ekstrem dominans

Drake kan selv ABBA dog ikke hamle op med.

Den populære rappers nye album, 'Certified Lover Boy', banker ind på førstepladsen i blandt andet Danmark, USA, Storbritannien, Australien, Holland og hans hjemland, Canada, og dermed vifter stjernen rivalen Kanye West af den globale trone.

Det er Drakes tiende udgivelse i træk, der topper albumlisten i USA, hvor han helt enestående sender ni af pladens sange ind på singlechartens top ti som den første artist nogensinde, der dominerer Hot 100 så markant. Alle albummets 21 numre er desuden i top 40.

I Danmark er Michael Falchs 'Elsker' den nyhed, der får den næstbedste placering med en tredjeplads.

Legendariske Iron Maiden fægter sig ind som nummer fem med 'Senjutsu', som tager andenpladsen i Storbritannien.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk

Næste uge er genudgivelsen af Metallicas såkaldte 'Sorte album' samt Kacey Musgraves' skilsmisseplade 'Star-Crossed' i betragtning som nyheder på alverdens albumlister.