Mand anholdt på Copenhell: Sigtet for vold

I disse dage er metalglade festivalgæster som køer på græs sluppet løs på Refshaleøen, hvor Copenhell traditionen tro afholdes.

Men selvom mange af gæsterne er glade for heavy metal og kunne ligne nogle hårde negle, udmærker festivalen sig år efter år ved at være en af de mest fredfyldte af sin slags.

Selvom det kan gå vildt for sig foran scenen, er Copenhell notorisk kendt for at være fredfyldt og antivoldelig. Foto: Per Lange

På åbningsdagen onsdag var der dog en af de 38.000 mennesker, som hver dag er samlet på festivalpladsen, der ikke forstod at indordne sig efter loven - eller for den sags skyld Copenhells uskrevne regler om, at her er man god ved hinanden.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet torsdag.

'Copenhell er overordnet forløbet ganske fredeligt. Vi har dog anholdt og sigtet en 35-årig mand for vold, idet han slog en anden mand. Den sigtede blev tilbageholdt af festivalens vagter, indtil politiet kom og anholdt ham,' skriver Københavns Politi i en mail til Ekstra Bladet og tilføjer:

'Derudover var der mindre trafikale udfordringer til og fra området.'

Sikkerhedsvagterne på Copenhell havde travlt, da festivalpladsen skulle åbne. Senere måtte de også træde til og tilbageholde den mand, som blev anholdt og sigtet for vold. Foto: Per Lange

Trafik-kaos

Og netop de trafikale udfordringer skabte stor frustration for både festivalen og gæsterne på åbningsdagen.

Copenhell kunne kort tid efter pladsens åbning oplyse, at trafikselskabet Movia ikke havde stillet shuttlebusser til rådighed, sådan som de ellers ifølge Copenhell havde aftalt.

Sidst på eftermiddagen kunne Movia dog oplyse til Ekstra Bladet, at man havde fundet en løsning på transporten til og fra pladsen.

Copenhell fortsætter frem til lørdag nat, og Ekstra Bladet er med hele vejen.