Manden der skider for åben dør

Benjamin Hav lyner bukserne ned, stikker hånden i underbukserne og balsamerer sine testikler med et talkumlignende pulver.

Medlemmerne af rapperens orkester, Familien, gør det samme, hvilket bevirker, at Aalborghallens backstagerum er indhyllet i små hvide skyer.

Musikerne skærer ansigter, for det niver noget i nosserne, men snart løftes lokalets kærlige kammeratskab af en slags opstemt tilfredshed.

Pulveret hedder Snake Brand Prickly Heat og er et gammelt thailandsk middel til at nedkøle huden og holde den tør i varme og fugtige omgivelser.

Sammen om noget

Benjamin siger, hans jakkesæt er bygget af Rockwool, så han kampsveder i projektørlyset. Entertaineren afviser dog, at han benytter Snake Brand Prickly Heat på grund af svamp i skridtet:

- Hensigten med det er at stadfæste, at vi er sammen om noget her. Det er et ritual, der højner ens parathed, forklarer den 37-årige københavner.

Erann DD er tilsyneladende manden, der har indført det orientalske vidundermiddel i musikerkredse, og han er angiveligt set påføre det på kolleger iført havehandsker. Derfor hyldes popsangeren backstage i form af portrætter på væggene.

Rapperen advarer mod at drysse Snake Brand Prickly Heat på penis, hvis man har rifter. Foto: Per Lange

Inden showtime bruger Benjamin og bandet også japanske øjendråber, der momentvis forårsager blindhed, og de bæller koffeinshots og energidrinks.

- Det skærper ens analyseapparat, mens alkohol ofte slører det, vurderer Familiens overhoved.

Benjamin holder pause fra sprutten, som han ellers har drukket meget af, og trives med det. Nogle vil måske mene, han er vanvittig nok uden.

Jokes og strækøvelser

Skuespilleren Rasmus Botoft varmer publikum op med gakkede jokes og strækøvelser, inden Benjamin og Familien overrumplende indtager scenen ved at kile sig igennem menneskehavet i et effektfuldt bagholdsangreb.

- Det er noget helt andet, udbryder en blondine i sort kjole.

Hun har en drink i den ene hånd og forsøger at filme med den anden.

Og det er vitterligt noget helt andet. Det er nærmest, som om Benjamin og hans band forsøger at sprænge rammerne for, hvordan en koncert ser ud.

Sangene swinger uimodståeligt, musikerne danser uforfærdet, og rapperen i midten ligner en gal revisor.

- Der’ noget her, der sætter mig fri, synger Benjamin, der selv synes, han er ’fucking dårlig til at synge’.

Engang var man svans

Benjamin har en fortid i rapduoen Benal, og han har rappet i mere end 20 år.

- Dengang jeg startede, var man en svans, hvis man var en rapper, der sang, konstaterer han efter koncerten.

Nu holder han saxofonisterne Troels Mørkeborg og Torben Jensen i hånden på scenen, og mændene danser, så man skulle tro, de var alene hjemme.

Dansefeberen smitter. Salen bobler under turnépremieren i Aalborg. Den forgangne sommer fik de festivalerne til at koge.

Entertaineren er i Odense i aften, og sidst på måneden giver han to koncerter i K.B. Hallen. Foto: Per Lange

Familiens kapelmester, Emil Falk, siger, at bandets mission er at være som dem, der altid går først på dansegulvet til en fest.

Botoft er Familiens nyeste medlem. Han virker forundret og henrykt over virakken, han er blevet viklet ind i:

- Der er meget stor kærlighed i showet, men også noget nærmest vanvid, bemærker komikeren tænksomt.

Kæmpe kugle af vrede

Botoft tager ikke fejl. På overfladen er koncerterne lyse og opløftende. Sarkasmen, foragten og vreden lurer i mørket.

- Vreden er noget, jeg dealer med. Der er helt klart en kæmpe kugle af vrede i mig, erkender Benjamin, der siger, koncerterne giver ham afløb for vreden.

Over en Zero i hotelbaren ud på natten siger han ting som, ’der er en ekstraordinær dumhed til stede derude’.

Benjamin mener grundlæggende, at folk tænker deres liv i stedet for at føle det. Det pisser ham af:

- Folk er bange for at være i live. De er holdt op med at være i live, udbryder han og kommer med et eksempel:

- Der findes jo mennesker, der to år inde i et parforhold stadig går på Baresso, når de skal skide. Jeg har selv en tendens til at skide for åben dør.

- Min far er narcissist

Københavneren har mad med hjemmefra, fordi han ikke stoler på cateringen rundt i landet. Foto: Per Lange

Benjamin Hav har lært ’værdien af ordet’ af sin far, digteren Niels Hav.

- Min far er en kæmpe narcissist. Og det er en god ting ved ham, er jeg kommet frem til. Det er bedre at være lidt for meget end lidt for lidt.

- Han prikker til folk i et forsøg på at nå til et sted, hvor vi kan være mere frie sammen, men han vil også være der for dem. Det kan jeg godt lide, forklarer Benjamin.

Rapperen har to døtre med sin kone, Mille Kortland Hav, og er desuden bonusfar til konens datter fra et tidligere forhold.

Benjamin giver udtryk for, at han er en klart bedre far, end hans far var, selvom hans far gjorde det udmærket.

- Jeg tror på, at menneskeheden bliver bedre og bedre. Som iPhones. Jeg har set på min far og forsøger at gøre det bedre.

Fantastiske psykopater

Han kalder sine børn ’horrible psykopater’, men også ’fuldstændigt fantastiske’.

Benjamin brugte store dele af sin barndom på biblioteker med sin far. De var sammen hver for sig. Sønnike var i børneafdelingen. Det var faren ikke.

- Min far er min største støtte i forhold til min musik, men også den, der kan provokere mig mest, funderer Benjamin.

Dagen efter koncerten i Aalborg skal ordjongløren til sin fars fødselsdag. Digteren fylder 73.

Fødselsdagsselskabet er inviteret til at mødes ved H.C. Andersens grav på Assistens Kirkegård i København klokken 15.

- Jeg er faktisk utroligt god til at give gaver, siger Benjamin, der dog erkender, at han endnu ikke har fået købt en gave.

Helt blank dansk politik

Benjamin Hav bider negle i perioder, og det går ham meget på. Det gør politikerne også. Foto: Per Lange

Ved valget for nyligt brød Benjamin Hav med sine gamle vaner.

Han plejer ikke at stemme, men denne gang tog han ungerne med i stemmeboksen for at fremstå som et godt eksempel. Og sammen stemte de blankt:

Annonce:

Benjamin er ikke imponeret af den politiske proces:

- Summen af det hele er, at der bliver begået ufatteligt mange store fejl, men alligevel bevæger vi os stødt i en eller anden form for okay retning, så jeg føler ikke, det er vigtigt, at jeg sætter mit kryds et specifikt sted.

- Jeg kan skubbe mere til tingene med min musik. Magten ligger jo ikke i Folketinget. Jeg tror for eksempel, at Kasper Hjulmand og Niels Brandt (frontmand i The Minds of 99, red.) har meget stor indflydelse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mig og Sylvester Stallone

Originalen er født med 'asymmetric crying face', men det er ikke noget, han vræler over. Foto: Per Lange

Benjamin Hav er en skæv karakter. Med en skæv mund:

- Det er noget, jeg er født med. Det er en lidelse, der hedder ’asymmetric crying face’. Sylvester Stallone har det også. Da jeg var lille, fik mine forældre mig testet, men det viste sig, at det bare er kosmetisk.

Poeten prøver ikke ligefrem at skjule sin skavank. Tværtimod. Han kan godt lide at skille sig ud:

Annonce:

- Det er en force at være udenfor, synes jeg, men af og til kan det da også føles ensomt og koldt, hvilket jeg godt kan have nedtur over.

- Men det fede er bare at være sig selv. Hvem kan holde ud at gå med maske altid? Det er jo som at holde en prut inde.