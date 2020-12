Marshall Cecil: - Århundredets dårligste dag

I en tid hvor koncerter, festivaler og generelt alle forsamlinger har været lukket ned, kan det være svært at finde fodfæste. Især hvis man er den nye dreng i klassen.

Det har været virkeligheden for bandet Marshall Cecil, som består af sanger Daniel Abraham Basse, Sophus August Tuxen på keyboard og Sebastian Rasmussen Fibiger på trommer.

De stod nemlig klar med udgivelsen af deres debutalbum og en udsolgt koncert i Vega, da landet lukkede ned i marts. Marchall Cecil havde alt klar, men blev overhalet indenom af corona.

Nye rammer

- Det var nok århundredets dårligste dag at udgive et album på, lyder det fra forsangeren Daniel Abraham Basse, da han fortæller om, hvordan 2020 har været et spændende og meget mærkeligt år for dem.

Især sceneshowet med lys og lyd var Marshall Cecil rigtig stolte af. Foto: Per Lange

- Koncerten på ekstrabladet.dk, som vi spillede i Pakhus 11, var helt klart et af vores højdepunkter fra i år. Der var en flot, rå ramme om koncerten, og holdet bag livestreamen var virkelig godt. Og så var vores musik ny for rigtig mange af Ekstra Bladets læsere, som tog godt imod musikken. Det var super fedt, fortsætter han.

Den intime livestream-koncert var med til at skabe rammen om, hvordan Marshall Cecils år skulle fortsætte.

Stjernerne stod, som de skulle

- Det har været et år fyldt med overraskelser. I marts måned havde vi set frem til at udgive vores debutalbum 'Going Up / Going Down', og stjernerne stod som de skulle. Vi havde en udsolgt koncert i Vega et par dage efter udgivelsen, men alt blev selvfølgelig aflyst, da Danmark lukkede ned – tre timer før vores album udkom på streamingtjenesterne, lyder det.

Derfor var det noget af en ilddåb, de tre musikere fik.

- På en måde er det også meget interessant, at sådan noget sker. For det gjorde jo også, at folk havde meget mere tid til at lytte til vores album. Men selvfølgelig har vi været langt mindre synlige, fordi færre medier havde tid til at skrive og anmelde albummet, når coronakrisen fyldte så meget.

Fik pludseligt travlt

- Men jeg synes, at vi fik vendt situationen rigtig godt! Og vi har haft mere travlt, end vi lige havde regnet med i løbet af året – så det har jo været positivt.

For de tre musikere har nedlukningen betydet ekstra mange øvetimer og masser af tid til at skrive ny musik. Så i 2021 kan man se frem til endnu et album - men mere vil Daniel Abraham Basser heller ikke ud med.

- Der er noget godt på vej, lyder det hemmelighedsfuldt fra forsangeren, som forsikrer om, at denne pandemi er en, de kommer til at huske resten af livet.

Koncerten kan ses eller genses her.