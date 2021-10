Medina er bange

Det kan være hårdt at være pårørende til en person, der er psykisk syg.

Og måske endnu hårdere, når personen er tæt på - helt tæt på i popsangeren Medinas tilfælde.

Tidligere har sangerinden nemlig krænget sit hjerte ud i et interview med Elle, hvor hun åbnede op om sin lillesøster Michalas psykiske problemer.

Popsangerens lillesøster har kæmpet alvorligt med psyken, siden hun var kun ni år gammel. Den har også budt Michala på flere indlæggelser i forbindelse med sygdommen, afslørede Medina sidste år.

Svær sang

I en ny sang, 'Lige bange', der er udgivet i dag, sætter 38-årige Medina endnu en gang fokus på lillesøsterens psykiske udfordringer.

Denne gang beskriver hun kampen set fra de pårørendes perspektiv, og hvor bange de også kan være, indrømmer popsangeren.

'Den sværeste sang at skrive, de sværeste følelser at dele. At fortælle andre, at man kan være lige så bange som pårørende, er noget vi deler for lidt med hinanden', skriver Medina på de sociale medier efterfulgt af en kort musikvideo.

'Denne sang har taget mig det meste af livet at få sat ord på. Taget mange år før jeg var klar til at dele, men jeg kan mærke, at tiden til at dele dette med jer, er nu. Det er okay at være bange, og det er okay ikke altid at være den stærkeste. Min kære søster; du gør mig til et bedre menneske og jeg elsker dig hver eneste dag', fortsætter hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Medina, men det har i skrivende stund ikke været muligt.