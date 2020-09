Medina saboteret for åben skærm

Nu gik det lige så godt. Og så gik Caroline Henderson på scenen.

Sæsonens femte afsnit af ’Toppen af poppen’ var det klart bedste - eller snarere det mindst værste - indtil Henderson besluttede sig for at mishandle Medinas eksistentialistiske popschlager ’Lyser i mørke’. Det var helt sort.

Svenskeren forvekslede seancen med optagelsesprøven på en musical om dragqueens, og stakkels Medina lignede en, der havde glemt at slukke for sine dampede broccoli.

Dorthe Gerlach fra Hush havde ellers startet programmet med en forbløffende skøn fortolkning af ’Morgendagens tåber’.

Hun gav ’Toppen af poppen’ et tiltrængt strejf af naturlig klasse, og at forvandle en af Poul Krebs’ landeplager til en nydelse er jo en bedrift på linje med at bestige Mont Blanc i bar røv og badetøfler.

Udbrændt lejrbål

Krebsen brægede til gengæld ’Back in Place’ af Hush. Gerlach lukkede øjnene, og søvndyssende var det da også.

Medina afslørede, at hun havde overvejet at stoppe med musikken. Det var lige før, man blev glad for hun fortsatte, da hun flot fangede skrøbeligheden fra tidligt i sin karriere med en inderlig version af Rasmus Walters ’Knust glas’.

’Toppen af poppen’ er koreograferet spontanitet som det meste på tv, men for en gang skyld var de medvirkendes samtaler mellem numrene faktisk ofte meningsfulde og nærværende, og man følte næsten, man blev taget alvorlig som seer.

Det var endda lige før, tudefjæsene kom igennem en time uden at tude. Til sidst fremførte Kwamie Liv dog Rasmus Walters ’Finder vej’ med en karisma som et udbrændt lejrbål, og det blev for meget for sangens ophavsmand, der gav sig til at vræle.

Nogle ting ændrer sig aldrig helt. ’Toppen af poppen’ er desværre en af dem.

Bedst: Dorthe Gerlach: ’Morgendagens tåber’ (Poul Krebs)

Værst: Caroline Henderson: ’Lyser i mørke’ (Medina)