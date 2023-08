Medina sendt i telt i nat: Her er grunden

Senest popstjernen Medina var en tur i Bøgeskoven, fik hun lov til at underholde publikum fra Bøgescenerne, der har plads til 39.000 'Kun for mig'-fans.

Men når sangerinden lørdag gæster festivalen, er hun degraderet til en af de mindste scener. Teltet klokken 00.45.

En scene, der kan huse blot 8.000 tilskuere.

Helt særligt

Ekstra Bladet har spurgt festivalens booker Mikkel Xavier, hvad der ligger til grund for, at Medina ikke vender tilbage til hovedscenen.

Og der er ifølge ham hverken tale om en degradering eller noget ubevidst.

- Vi har været i tæt dialog med crewet bag Medina, og det kommer til at være noget helt særligt i aften, siger han og fortsætter:

- Man skal huske, at det ikke er scenen, der afgør, hvad for en artist man er. Og det er jo et skulderklap til Medina, at vi siger: 'Prøv det her', og at de så er helt klar på det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Medina har blandt andet spillet på Tinderbox i år. Foto: Per Lange

Annonce:

Ingen kaos

Det er før set, at festivaler har fejlvurderet, hvor mange mennesker der dukker op til koncerter, hvorfor der har været kaos i forbindelse med afviklingen af koncerterne.

Blandt andet stod Tobias Rahim på Stjernescenen sidste år, der er festivalens andenstørste scene. Her blev indgangen til pladsen lukket, og mennesker stod som sild i en tønde for at opleve 'Stor mand'-sangeren.

Men Mikkel Xavier forventer ikke, at der bliver tale om kaos i forbindelse med Medinas visit på teltscenen.

- Det er ikke for at lyde arrogant, men vi har lagt meget tid og energi i planlægningen af Medina-koncerten, siger han.

Anderledes

Desuden forklarer han, hvordan de forventer, at popdronningen kan skabe ét stort dansegulv på teltscenen natten til søndag.

- Vi vil gerne lave noget anderledes, og der ligger en lille overraskelse, siger han.

Tidligere på året gæstede Medina Jelling Musikfestival, hvor Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, kvitterede med tre stjerner. Du kan læse hele anmeldelsen her.