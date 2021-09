The Minds of 99 overgår Volbeat på nationalstadionet, hvor der lørdag forventes 50.000 publikummer

The Minds of 99 skriver historie i Parken lørdag aften.

Kvintetten fra København spiller den første stadionkoncert i Europa efter pandemien, og de er det første dansksprogede band, der er hovednavn på nationalstadionet, efter det i 1992 blev til Parken.

Men ikke nok med det.

Samtidig er The Minds of 99 det første danske musiknavn, der samler 50.000 i Parken.

Volbeat havde 49.460 på stadionet i 2017, men The Minds of 99 har ifølge Leif Jensen fra arrangøren Live Nation plads til lidt flere, fordi deres scene fylder mindre, hvilket altså øger publikumskapaciteten.

Få ekstra billetter

Der var 48.257 billetkøbere til Volbeat, som plus diverse gratister endte på sammenlagt 49.460 publikummer.

Fredag eftermiddag var der solgt 48.900 billetter til The Minds of 99, der plus gratister når lige over 50.000 lyttere lørdag aften.

Da gruppens sceneproduktion onsdag så småt kom på plads i Parken, blev det for Live Nation muligt at frigive ekstra billetter til den ellers udsolgte koncert. Live Nation oplyser, at der nu kun er 'få' tilbage i salg.

Mega: Skriver historie i Parken Niels Brandt fortæller, hvordan 'en idiot' er årsagen til, at The Minds of 99 spiller i Parken. Video: Per Lange

Volbeat meldte udsolgt på blot seks dage til deres megakoncert i 2017, mens The Minds of 99 har afsat billetterne i løbet af mere end halvandet år.

Deres koncert var oprindeligt planlagt til sensommeren 2020, men den blev udskudt til i morgen aften på grund af corona.

The Minds of 99 har i øvrigt optrådt for endnu flere mennesker på Roskilde Festival, hvor der angiveligt var op mod 80.000 til gruppens show på Orange i 2018.