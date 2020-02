Mega svipser for Roskilde

Det var en stor nyhed, da Roskilde i september afslørede, at Taylor Swift bliver hovednavn i 2020.

Interessen har vist sig at være knap så stor.

Mere end fire måneder senere er der i hvert fald stadig ikke udsolgt af de blot 5000 endagsbilletter til onsdag, hvor den amerikanske verdensstjerne indtager Orange.

Til sammenligning gik der to døgn, før endagsbilletterne til Eminem og The Rolling Stones var væk i henholdsvis 2018 og 2014.

I et festivallandskab præget af gentagelser er det ellers Taylor Swifts første koncert på dansk grund nogensinde.

Sangerinden har solgt mere end 50 millioner album, men hun er primært populær i USA, og hendes seneste udspil, 'Lover' fra sensommeren 2019, er i særklasse karrierens mindst succesfulde.

Meget tilfredse

Roskildes programchef, Anders Wahrén, udtaler i en mail til Ekstra Bladet:

'Vi har endnu ikke meldt fuldt program ud, og derfor heller ikke sat skub i endagssalget for alvor – det sker traditionelt lidt senere end partoutsalg – men vi kan se, at Taylor Swift-annonceringen havde stor effekt på salget af partoutbilletter. Det tolker vi som, at vi med den booking har ramt vores målgruppe helt perfekt.

Årets billetsalg går ekstraordinært stærkt, og vi forventer udsolgt af både partout- og endagsbilletter igen i år. Vi er derfor også meget tilfredse med vores billetsalg.'

I fjor meldte Roskilde udsolgt af alle billetkategorier i slutningen af maj.

Landets største festival har 80.000 partoutarmbånd og altså 5000 endagsbilletter per dag.

Partoutarmbånd er steget fra 2100 til 2250 kroner plus gebyr. Endagsbilletter koster 1100 kroner plus gebyr.

Roskilde, der finder sted for 50. gang, afvikles i dagene onsdag 1. juli til lørdag 4. juli med opvarmning fra lørdag 27. juni.

Taylor Swift står øverst på plakaten, der også tæller hovednavnene Tyler, The Creator, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Faith No More og FKA Twigs. Flere navne offentliggøres løbende.