Megaband indtager Parken

Metallica har spillet 22 koncerter i den danske hovedstad. I 2024 følger nummer 23 og 24.

Planetens største metalband, der har danske Lars Ulrich bag trommerne, optræder i Parken fredag 14. juni og søndag 16. juni.

Metallica nye turnékoncept kaldes No Repeat Weekend, og det indebærer, at ikke et eneste nummer går igen på sætlisterne de to aftener.

Det er sædvanligvis Lars Ulrich, der står for veteranernes sætlister.

Support 14. juni er Architects og Mammoth WVH.

Support 16. juni er Five Finger Death Punch og Ice Nine Kills.

Tæt på Danmark i 2023

Gruppens seneste koncert i Danmark fandt sted på Copenhell den forgangne sommer - læs Ekstra Bladets anmeldelse her.

De to shows i Parken afvikles weekenden inden Copenhell 2024.

Metallicas verdensturné rammer Europa allerede næste år, hvor danske fans ikke behøver at rejse langt for at opleve de californiske titaner.

Annonce:

Kvartetten er på Volksparkstadion i Hamborg 26. og 28. maj samt på Ullevi i Gøteborg 16. og 18. juni.

Rabat på todagesbilletter

Billetterne til Parken sælges som både todagesbilletter og endagsbilletter.

Todagesbilletterne sættes i salg fredag 2. december klokken 9.

Et begrænset antal endagsbilletter sælges fra 20. januar 2023.

Inden det officielle billetsalg begynder, er der såkaldt presale for blandt andre fanklubmedlemmer.

En ordinær ståplads til begge koncerter koster 1600 kroner, mens ståplads til en enkelt koncert koster 1000 kroner. Priserne er plus gebyr.

Flere detaljer om billetsalget kan ses på arrangøren Live Nations hjemmeside.

Metallica indtog også Parken i 2019 og 2004.