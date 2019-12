Megaband kommer til Danmark

Den amerikanske rockgruppe Aerosmith kommer til sommer til Danmark, hvor de giver koncert i Middelfart på Fyn.

Koncerten bliver bandets eneste koncert i Norden.

Det oplyser arrangøren af koncerten til TV 2/Fyn.

Koncerten kommer til at foregå tæt ved Lillebæltsbroen på den plads, hvor festivalen Rock under broen også finder sted, og koncerten kommer til at løbe af stablen 21. juli 2020.

Guitarist Joe Perry under en koncert i Singapore. Foto: AP

Koncerten i Middelfart sker som led i bandets europaturné, der starter i Milano i Italien i juni 2020.

Aerosmith var senest i Danmark i 2017 i forbindelse med gruppens såkaldte afskedsturné. Her gæstede de Royal Arena i København.

Rockgruppen er kendt for hits som 'Dream On', 'Crazy', 'Love in an Elevator' og 'I Don't Want to Miss a Thing', som er bandets eneste hit, der har toppet den amerikanske Billboard-hitliste.

Bandet har solgt i omegnen af 150 millioner album, siden bandet debuterede i 1973. Det gør bandet til det næstmest sælgende rockband nogensinde - kun overgået af The Eagles.

Billetsalget til koncerten starter 13. december.

