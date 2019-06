Megaband til Aarhus

For en uge siden optrådte Berlin-bandet Rammstein i Parken i København, hvor de spillede for omkring 45.000 fans på et udsolgt stadion.

Ekstra Bladets anmelder var knap så begejstret og gav koncerten tre stjerner.

Og de seks tyskere må have kunnet lide besøget - i hvert fald har All Things Live netop meldt ud i en pressemeddelelse, at bandet vender tilbage næste år.

Her gæster de Ceres Park i Aarhus 4. august 2020.

Rammstein på scenen i Parken. Foto: Per Lange

Rammsteins frontmand Till Lindemann. Foto: Per Lange

Billetterne sættes til salg 5. juli klokken 11 på Billetlugen.dk og koster fra 610 kroner.