Megastjerne kommer til Danmark

Mariah Carey er med et pladesalg på 200 millioner en af musikhistoriens største.

Tirsdag 4. juni giver hun en ret lille koncert i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Der bliver kun plads til 2400 publikummer, når divaen fra New York indtager Nordjylland på sin verdensturné. Showet er udelukkende med siddepladser.

Mariah Carey har siden sit gennembrud i 1990 været en relativt sjælden gæst i Danmark, men de senere år har hun optrådt herhjemme flere gange.

I fjor var hun i Royal Arena på Amager med et juleshow, og i 2016 slap hun sin berømte stemme løs i hovedstadens Forum.

Kritik for koncert

Mariah Carey møder for tiden omfattende kritik af sidste uges koncert i Saudi-Arabien, der beskyldes for at krænke menneskerettighederne.

Sangerinden udsendte i fjor albummet 'Caution', som blev et kommercielt flop for den ellers så succesfulde entertainer.

Det officielle billetsalg til koncerten i Aalborg starter fredag 8. februar klokken 10.

Billetpriser ligger på mellem 370 og 670 kroner plus gebyr. Der er også såkaldt 'Enhanced Experiences'-billetter til 3048 kroner.

I dag er det i øvrigt også offentligjort, at den amerikanske countrystjerne Brad Paisley optræder i Royal Arena lørdag 5. oktober, samt at det britiske popband New Order spiller som hovednavn på NorthSide i Aarhus fredag 7. juni.