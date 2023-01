Megastjerne til Royal Arena

Det amerikanske popikon Madonna giver i oktober koncert på dansk grund for første gang siden 2015

Madonna kommer til Danmark.

Poplegenden fra Michigan besøger Royal Arena på Amager onsdag 25. oktober.

Koncerten er en del af Madonnas verdensturné The Celebration Tour, der fejrer 'fire årtier med hendes største hits'.

Det bliver første gang i otte år, at sangerinden underholder på dansk grund. Hendes seneste danske show fandt sted i Boxen i Herning i 2015.

Superstjernen har ikke været i hovedstaden, siden hun indtog Parken i 2012.

Stadig den største

Madonna regnes fortsat som den mest succesfulde kvindelige artist i musikhistorien med et globalt pladesalg på omkring 300 millioner enheder.

Men ikonet, som fylder 65 i august, har i længere tid haft svært ved at leve op til sin status som dronningen af pop, og hendes seneste album, 'Madame X' fra 2019, blev et regulært flop for veteranen.

Blandt Madonnas største hits er de mere end 30 år gamle 'Like a Virgin', 'Like a Prayer' og 'Vogue'. Hun har dog ikke haft et regulært verdenshit siden '4 Minutes' fra 2008.

Det generelle billetsalg til showet i Royal Arena begynder på fredag 20. januar klokken 10 via livenation.dk og ticketmaster.dk.

En almindelig ståplads koster 1200 kroner. Der er siddepladser fra 300 til 2000 kroner. Alle priser er plus gebyr.

